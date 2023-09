Sergio Checo Pérez y Max Verstappen se quedaron fuera en la Q2 del Gran Premio de Singapur.

El mexicano acabó decimotercero y el neerlandés, decimoprimero.

En su primera vuelta se puso cuarto, pero poco después cayó al séptimo sitio, a 475 milésimas de Sainz.

Faltando seis minutos era decimoprimero, a tres milésimas de Max y de la salvación. Al final a Sergio le faltaron 144 para superar a Liam Lawson.

En el sector uno, el mexicano se fue un poco y hubo banderas amarillas. Su coche hizo un semitrompo y eso arruinó todo para él.

También quedaron fuera, Alex Albon, Pierre Gasly y Yuki Tsunoda. Tsunoda y Pérez habían sido los más rápidos en la Q1.

Sorprendentemente la última vuelta de Lawson terminó con las aspiraciones de Verstappen. El neerlandés se quedó a siete milésimas del neozelandés.

Es la primera vez en la temporada que le pasa algo así a Red Bull. Desde Rusia 2018 no le sucedía eso a los austriacos.

Acabó en primer lugar, con ventaja de tres décimas sobre George Russell.

En su primera vuelta se puso en la cima con un registro de 1:31.893, 58 milésimas menos que Lando Norris, quien estaba en lo más alto.

El español se recuperó y le sacó tres décimas a Russell en su última vuelta.

Fernando acabó tercero, a 396 milésimas de George.

En su primer giro superó a Carlos Sainz, marcando un tiempo de 1:31.835 minutos, 58 milésimas menos que su compatriota.

Luego fue superado por el británico por 92 milésimas y cayó al segundo lugar.

Los cinco eliminados formaron parte de la misma organización en el 2021.

Q2 CLASSIFICATION



Sainz, Russell and Alonso lead the way



Verstappen, Gasly, Perez, Albon and Tsunoda drop out#SingaporeGP #F1 pic.twitter.com/WIpEFAEDDk