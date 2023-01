Sebastian Vettel logró su primera victoria en la Carrera de Campeones al vengarse de Lucas Blakeley, el hombre contra el que perdió el año pasado en el evento. La Fórmula 1 comparte imágenes de la emocionante carrera del alemán recién retirado.

La Carrera de Campeones, o ROC para abreviar, es un evento en el que suelen participar los principales pilotos de diferentes clases de deportes de motor. Piense en nombres como Tom Kristensen (Le Mans), Jimmy Johnson (NASCAR) y Josef Newgarden (IndyCar).

Vettel participó en el evento por décima vez el año pasado. El cuatro veces campeón mundial también ha tenido mucho éxito en la ROC en el pasado, con una impresionante racha de seis victorias entre 2007 y 2012, junto al padre de Mick Schumacher: Michael Schumacher.

De todos modos, el alemán ha tenido un buen comienzo para su próxima participación en el popular evento de carreras de nieve.

El año pasado, el cuatro veces campeón del mundo se encontró con una decepción considerable cuando perdió con Blakeley, piloto de Esports, durante la ronda preliminar del evento.

Esta edición, Sebastian volvió a encontrarse cara a cara con el piloto de McLaren, aunque esta vez no se dejó engañar. Mira cómo ganó su primera carrera en la Carrera de Campeones a continuación.

Revenge is sweet for Seb! 😏



Sebastian Vettel defeats @LucasBlakeley01 in a rematch of their 2022 showdown 👏#F1 #ROCSweden @RaceOfChampions pic.twitter.com/XzMHRqVART