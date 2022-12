Redacción GPFans

Miércoles 21 Diciembre 2022 06:43 - Actualizada: 06:45

Sebastian Vettel y Mick Schumacher se reunirán para competir con el Equipo de Alemania en la Carrera de Campeones de enero. Los dos pilotos se asociarán por tercer año consecutivo con el objetivo de devolver a su país a la cima de la clasificación por primera vez desde 2018.

El equipo de Alemania es el más exitoso en la Copa de Naciones con ocho victorias, seis de este total anotadas por Vettel y Michael Schumacher, siete veces ganador del campeonato de F1 y padre de Mick, entre 2007 y 2012.

Relacionado: Rosberg explica su salida de la F1 con el ejemplo de Vettel

Por segundo año consecutivo, el evento se llevará a cabo sobre nieve y hielo en Pite Havsbad en Suecia.

Vettel y Michael en la ROC

“Es grandioso estar de regreso en Race Of Champions y ver a todos los pilotos nuevamente.

“Aún mejor que Sebastian también competirá, para que el equipo de Alemania pueda estar a la altura de la tradición de luchar por el título en la Copa de Naciones.

"Tengo muchas ganas de volver a conducir sobre hielo, y de pasar tiempo y pelear batallas con esta impresionante lista de pilotos que asiste”, dijo Schumacher.

A la pareja alemana se unirán Mika Hakkinen, bicampeón de F1; Valtteri Bottas, piloto de Alfa Romeo; y Felipe Drugovich, reserva de Aston Martin. David Coulthard, ex piloto de McLaren, y Jamie Chadwick, tres veces campeona de la W Series, representarán al Reino Unido.

La alianza con Schumacher

Sebastian habló de volver a correr junto al ex piloto de Haas en esta legendaria carrera: “Estoy encantado de que Mick se una a mí en Race Of Champions nuevamente para mi primera carrera desde que me retiré de la Fórmula 1.

"Ninguno de nosotros tiene mucha experiencia en nieve y hielo, por lo que fue una curva de aprendizaje empinada en Suecia a principios de este año.

"Terminé sorprendiéndome a mí mismo al llegar a la final individual contra Sébastien Loeb [el año pasado] y ahora no veo la hora de volver y formar equipo con Mick para ver si podemos llevar al equipo de Alemania hasta otro título de la Copa de Naciones del ROC”, señaló.