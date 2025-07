Sainz hace DURO señalamiento contra Williams por su qualy

Carlos Sainz hizo un durísimo señalamiento contra Williams tras la clasificación para el Gran Premio de Gran Bretaña.

En declaraciones a DAZN, el corredor nacido en Madrid culpó a la falta de desarrollo en su monoplaza el hecho de que no pudo quedar más adelante en la parrilla: "Esto es lo que hay. Los demás han traído muchas mejoras. Estamos luchando al límite de la Q3.

"He puesto todos los mapas de clasificación y todo como quería, he hecho vueltas buenas y no han salido las cosas como no hubiese más ritmo en el coche del que hay. Al final somos un equipo súper competitivo. Yo vengo de los últimos años de ir muy bien y muy rápido en Silverstone. Gané aquí hace dos o tres años, por lo tanto echo de menos estar en esa batalla por la pole y me da rabia estar hoy luchando por el undécimo.

"Sí que es verdad que desde principios de temporada avisamos que esto es lo que podía pasar, que no íbamos a tocar prácticamente el coche de este año porque estamos poniendo todo en el asador para el coche el año que viene, que es donde realmente espero y creo que Williams puede dar el gran paso adelante.

"Así que el que avisa no es traidor, como se suele decir. Nos estamos yendo poco a poco hacia atrás. Alguna mejora llega, pero lo esperábamos", comentó el número 55.

¿Por cuántos años fichó Carlos Sainz con Williams?

El lunes finalmente se anunció que Sainz continuará su carrera en la Fórmula 1 con Williams. Durante mucho tiempo, Audi parecía estar en la pole position, pero el propio Sainz no parecía ver ningún beneficio en ello.

Red Bull y Mercedes también parecieron estar mirando al español por un momento y Alpine también elogió los logros de Sainz. Al final fue Williams y Sainz dijo que lo pensó durante mucho tiempo.

Mediante un comunicado de prensa, el equipo británico dio a conocer detalles del contrato de Carlos Sainz: "Williams Racing ha anunciado hoy que Carlos Sainz completará la alineación de pilotos del equipo para la temporada 2025 del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA y más allá.

"Con una década de competición en la F1 a sus espaldas, Sainz se unirá a Williams procedente de la Scuderia Ferrari con un contrato de dos años con opciones de ampliación.

"Carlos correrá junto a Alex Albon para Williams Racing en 2025 y en la nueva era de las regulaciones de la F1, ya que la formidable pareja busca liderar la misión del equipo de volver a la parte delantera de la parrilla. Seguirá compitiendo con el número 55", comentaron.

