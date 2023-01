Aloisio Hernández

Jueves 26 Enero 2023 12:31

Mike Krack, director de Aston Martin, señaló que la escudería tiene grandes ambiciones en la F1 para las próximas temporadas; sin embargo, sabe que las victorias y los títulos no serán alcanzables en 2023, ni siquiera con Fernando Alonso en la plantilla.

Heredera de Jordan y Racing Point, la firma de Silverstone tiene grandes ambiciones para su futuro en la Fórmula 1. Considerado uno de los equipos más prometedores de la mitad de la tabla, Aston sabe que hará falta mucha paciencia antes de poder competir con los mejores equipos.

Tras reemplazar al cuatro veces campeón mundial Sebastian Vettel con Alonso, bicampeón del mundo, el equipo de Silverstone confía en la experiencia de estos campeones del mundo para crecer.

El español ya tuvo su primera prueba con el equipo británico

Si Fernando (41) es el decano de la parrilla en 2023, Mike Krack dice que todavía tiene algo bajo el pedal y que puede seguir compitiendo durante "muchos años".

“Si tienes a alguien con ese nivel de motivación, como vimos con Valentino Rossi, y eso se combina con la motivación, la entrega, la preparación física, la mentalidad, su talento y su experiencia, yo no creo que eso significa que se está acabando el tiempo", aseguró.

La presión de 2023

El asturiano es conocido por ejercer presión sobre los equipos para los que compite: "Solo he oído cosas buenas sobre él", dijo Krack.

"Escuchas historias, por supuesto, pero me gusta vivir mi propia experiencia y hasta ahora solo he tenido buenas relaciones. Pero incluso cuando fichamos a Fernando, nunca dijimos que íbamos a ganar y nunca dijimos que íbamos a ser campeones del mundo. “Estamos tratando de mejorar y queremos estar aquí en unos años, pero no dijimos que íbamos a ganar porque tenemos a Fernando. Me sorprendería que la gente nos vio como un equipo que solo habla de ganar, porque eso no es lo que hacemos”, concluyó.