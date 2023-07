Sergio Pérez lidera el marcador de mayor número de rebases en la temporada 2023 de la Fórmula 1 con 48 tras 11 carreras.

El mexicano comenzó el año ganando dos de las primeras cuatro carreras de la F1 y parecía que iba a entrar de lleno a la pelea por el Campeonato del Mundo contra su compañero de equipo Max Verstappen.

Sin embargo, un choque durante la Q1 del Gran Premio de Mónaco afectó de manera muy importante su confianza y estuvo cinco carreras sin poder entrar al Top 10 de la clasificación.

Esto dejó al mexicano en una posición muy difícil y con la necesidad de remontar en la carrera para poder salvar los papeles y evitar que el Campeonato de Constructores de Red Bull estuviera en riesgo.

Mónaco, España, Canadá, Austria y Gran Bretaña fueron las carreras donde el mexicano no llegó a Q3. Siendo únicamente el Gran Premio en el Red Bull Ring donde el nacido en Jalisco pudo remontar hasta el podio.

Los datos recopilados por el usuario u/catchingisonething en Reddit, nos muestran que el mexicano es el corredor que más adelantamientos ha realizado en la campaña 2023 de la Fórmula 1 con 48.

En especial en la última carrera en Hungría, pudimos ver grandes maniobras de Checo contra pilotos como Oscar Piastri, George Russell, Fernando Alonso y Carlos Sainz.

Could Checo and George have got any closer at Turn 3 😵#HungarianGP #F1 pic.twitter.com/QIrHNDbigA