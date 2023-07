VIDEO: Los rebases de Checo en Hungría

Sergio Pérez logró remontar desde la novena posición en el Gran Premio de Hungría y realizó varios grandes rebases para lograr un sensacional podio.

El piloto mexicano puso fin a su mala racha de cinco carreras consecutivas de no llegar a Q3; sin embargo, su ritmo en la última ronda de clasificación no fue el ideal y quedó rezagado hasta la P9.

Relacionado: ¡Checo Pérez por fin avanza a la Q3!; Leclerc deja fuera a Sainz

Aunque el Hungaroring es una pista sinuosa y que complica los rebases, el mexicano logró realizar varios adelantamientos a figuras importantes para regresar de nuevo al podio.

La estrategia, y un undercut a los McLaren, le dio la oportunidad al mexicano de llevar el ritmo de su RB19 hasta lo más alto de la carrera.

Aquí te dejamos una compilación de los mejores rebases del mexicano en el Gran Premio de Hungría.

This one was so close too but when an overtake. Sainz vs Pérez. Love to see them fight.😭 pic.twitter.com/leivCQ0HVN