Dit mag je van F1 TV, Viaplay, NOS en Ziggo Sport verwachten tijdens het raceweekend in de VS

Woensdag 18 oktober 2023 19:04 - Laatste update: 19:41

De Formule 1 is afgereisd naar de Verenigde Staten voor de tweede race in het land. Na de wedstrijd in Miami en de een-na-laatste race in Las Vegas, is Austin die andere stop op de kalender. Gezien het tijdsverschil zijn de aanvangstijden iets anders dan normaal en de verschillende aanbieders hebben hun programmering daarop aangepast.

Max Verstappen reist naar het Circuit of the Americas af als drievoudig wereldkampioen. De Nederlander heeft 433 punten achter zijn naam staan en is sinds de Sprintrace in Qatar niet meer in te halen. Ook in het constructeursklassement heeft Red Bull Racing de bekroning van het seizoen als binnen, als constructeurskampioen. In beide klassementen is het nog wel spannend om de tweede plek. Zo kijkt Sergio Pérez slechts tegen een voorsprong van dertig punten aan op Lewis Hamilton. Mercedes staat nog altijd op P2 in de stand voor de teams, maar Ferrari heeft ook maar 28 punten achterstand op het team uit Brackley.

F1 TV

Niet alleen de Formule 1 komt dit weekend in actie. De F1 Academy is ook naar het Circuit of the Americas afgereisd voor de laatste ronde van het kampioenschap en ook dat is te zien bij de aanbieder van de sport.

Donderdag 19 oktober 23:30 uur Weekend warm-up Vrijdag 20 oktober 15:15 uur F1 Academy Eerste vrije training Vrijdag 20 oktober 19:30 uur F1 Vrije training Vrijdag 20 oktober 20:55 uur F1 Academy Tweede vrije training Vrijdag 20 oktober 22:30 uur Voorbeschouwing kwalificatie Vrijdag 20 oktober 23:00 uur kwalificatie Zaterdag 21 oktober 00:00 uur Nabeschouwing kwalificatie Zaterdag 21 oktober 00:30 uur F1 Academy kwalificatie Zaterdag 21 oktober 16:45 uur F1 Academy Race 1 Zaterdag 21 oktober 19:30 uur Sprint Shootout Zaterdag 21 oktober 22:30 uur F1 Academy Race 2 Zaterdag 21 oktober 23:20 uur Voorbeschouwing Sprintrace Zondag 22 oktober 00:00 uur Sprintrace Zondag 22 oktober 01:00 uur Nabeschouwing Sprintrace Zondag 22 oktober 16:40 uur F1 Academy Race 3 Zondag 22 oktober 19:50 uur Voorbeschouwing race Zondag 22 oktober 21:00 uur Grand Prix van de VS Zondag 22 oktober 23:00 uur Nabeschouwing race

Viaplay

De Nederlandse rechtenhouder van de Formule 1 heeft uiteraard ook weer een planning. De tijden van de sessies zijn uiteraard hetzelfde als bij F1 TV, maar de Zweedse streamingdienst biedt net iets andere content dan haar tegenhanger van de sport zelf. De volledige programmering is in de tabel onder deze tekst te zien.

Vrijdag 20 oktober 19:20 uur F1 Vrije training Vrijdag 20 oktober 21:55 uur kwalificatie Zaterdag 21 oktober 18:55 uur Sprint Shootout Zaterdag 21 oktober 23:25 uur Sprintrace Zondag 22 oktober 19:55 uur Grand Prix van de VS

Ziggo Sport

De voormalig rechtenhouder van de Formule 1 in Nederland zal ook de nodige aandacht aan de koningsklasse schenken.

Zaterdag 21 oktober 00:30 uur Formule 1: GP van Verenigde Staten Kwalificatie (samenvatting) Zondag 22 oktober 01:00 uur Formule 1: GP van USA F1 Sprint (samenvatting) Zondag 22 oktober 20:00 uur Ziggo Sport Race Café: De Voorbeschouwing Zondag 22 oktober 23:00 uur Ziggo Sport Race Café: De Nabeschouwing

NOS

De publieke omroep richt zich op zondag ook op alle gebeurtenissen uit de Formule 1 en zal de race in de Verenigde Staten nabespreken om 23:12 uur op NPO 1.