Cosa fanno i piloti di F1 durante la pausa primaverile forzata?

La F1 potrebbe essere in una pausa di cinque settimane a causa delle cancellazioni delle gare in Bahrain e Arabia Saudita, ma ecco perché alcune squadre la accolgono con favore.

Il calendario F1 2026 ha visto ancora una volta un programma di 24 gare fitto, ma spesso estenuante, per le squadre e i piloti, che questo aprile sarebbero stati impegnati in pista al Bahrain International Circuit e a Jeddah.

Tuttavia, a causa del conflitto in corso in Medio Oriente, le due gare, originariamente previste per il 10-12 aprile e il 17-19 aprile, sono state cancellate senza circuiti alternativi inseriti come sostituzione.

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Ciò significa che la F1 tornerà in pista il weekend dell'1-3 maggio, per il Gran Premio di Miami 2026. Ma cosa faranno le squadre di F1 nel frattempo?

Mentre tutti sappiamo che piloti come Lance Stroll e Max Verstappen si stanno dedicando al GT, le squadre lavoreranno sodo nelle rispettive fabbriche.

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Come le squadre di F1 trascorreranno la pausa primaverile

Grazie all'avvento dei nuovi regolamenti, la stagione 2026 è stata implacabile, ancor prima di iniziare. Con uno shakedown a Barcellona e due test in Bahrain per le nuovissime vetture, le squadre hanno lavorato a pieno ritmo prima della prima gara a Melbourne.

Ora la pausa forzata offre alle squadre e al loro personale la possibilità di respirare, almeno dall'ambiente ad alta pressione in pista, e di utilizzare questo tempo per recuperare da un punto di vista tecnico.

Il Gran Premio di Miami è stato indicato come uno dei più grandi riavvii della F1, con qualsiasi sviluppo delle vetture per i Gran Premi del Bahrain e dell'Arabia Saudita che verrà messo a punto, insieme a ulteriori sviluppi anche per Miami.

Ma aspetta... non c'è di solito una chiusura per la pausa invernale ed estiva?

Beh, sì! C'è. Ma questa non è estate, e di certo non è inverno (benvenuto nella chat BST). Durante questi due periodi le squadre di F1 sono tenute dai regolamenti a chiudere le loro operazioni.

Ma durante la pausa di aprile, le squadre sono perfettamente libere di lavorare sulla vettura, con le cancellazioni delle gare che non hanno alcun impatto sui regolamenti a questo riguardo.

E per la maggior parte delle squadre questa è un'ottima notizia, specialmente se la tua vettura è in sovrappeso (nessuna vergogna qui).

Inizierà un nuovo campionato

La Williams ha dovuto fare i conti con una vettura lenta e in sovrappeso nei primi tre round, e parlando prima della pausa forzata il team principal James Vowles ha detto: "Ogni singola ora di quella pausa ci serve per rimetterci in carreggiata quando torneremo a Miami.

"Quel periodo per noi serve a fare il punto su ciò che possiamo effettivamente cambiare. Senza l'usura [dei gran premi], possiamo contrastare il fatto che la produzione può essere spinta verso prestazioni future. Parte di questo potrebbe arrivare a Miami, parte potrebbe arrivare dopo.

"Non c'è mai abbastanza tempo dopo l'evento per esaminare ogni singolo dato e capire veramente cosa avremmo dovuto fare col senno di poi e quali programmi vogliamo avviare in futuro. Questo ci offre un buon momento per farlo."

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