Audi annuncia nuovi piani per il team principal F1 dopo l'uscita di Wheatley
Audi annuncia nuovi piani per il team principal F1 dopo l'uscita di Wheatley
Jonathan Wheatley non è più team principal Audi
Sono state settimane turbolente per il progetto Audi F1.
No, non si sono dedicati a un'attività di team building presso l'amato resort britannico Alton Towers. Stiamo parlando piuttosto di un ottovolante emotivo.
Dopo aver costruito le prospettive di vittoria del titolo per Audi alla vigilia della stagione 2026, Wheatley ha da allora abbandonato il progetto dopo soli tre round (e una stagione con il team come Sauber).
In un annuncio prima del Gran Premio del Giappone, Audi ha confermato che Wheatley si sarebbe dimesso per 'ragioni personali', mentre il capo del progetto Audi F1 Mattia Binotto avrebbe ricoperto il ruolo di Wheatley ad interim.
Tra le voci su Christian Horner che si unisce al progetto Audi (nessuna notizia che questa sia ancora una possibilità concreta), Binotto ha chiarito quale sarà il futuro a lungo termine del team con l'italiano al timone.
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Binotto: Non stiamo cercando un nuovo team principal
Parlando ai media dopo il GP del Giappone a Suzuka, Binotto ha chiarito che non c'erano piani per sostituire Wheatley. Invece, verrà creato un nuovo ruolo per supportare Binotto in pista e permettergli di concentrarsi sull'aspetto tecnico della gestione di un team di F1.
"Per il futuro, credo che non stiamo cercando un nuovo team principal," ha detto.
"Manterrò il ruolo, ma avrò bisogno di qualcuno che mi supporti durante i weekend di gara, perché non sarò sempre presente io stesso ai weekend di gara."
"Devo concentrarmi maggiormente sulla fabbrica, dove c'è di più da trasformare, direi, non solo da sviluppare, ma da trasformare. Quindi, certamente, è richiesto un supporto durante un weekend di gara."
E Wheatley?
Ad oggi, non c'è alcuna conferma se Wheatley si unirà a un team di F1 rivale.
Tuttavia, è stato ampiamente riportato che Wheatley è effettivamente destinato all'Aston Martin e probabilmente verrebbe ingaggiato per supportare Adrian Newey nel suo ruolo di team principal presso la scuderia in difficoltà.
Si prevede un lungo periodo di gardening leave per Wheatley, durante il quale senza dubbio le speculazioni continueranno a farsi sentire fino alla firma di un accordo ufficiale.
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