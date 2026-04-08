Come la FIA può sistemare la F1 nei colloqui cruciali

Chi avrebbe mai potuto prevedere che i regolamenti F1 2026 ci avrebbero portato a questo punto

L'organo di governo della F1, la FIA, si sta attualmente preparando per una riunione che si terrà questa settimana, dove i controversi regolamenti del 2026 saranno al centro dell'attenzione.

La guerra in Iran ha costretto lo sport a una pausa di cinque settimane dal calendario, con F1 e FOM che hanno preso la decisione di cancellare entrambi i Gran Premi del Bahrain e dell'Arabia Saudita di aprile.

Non sono stati pianificati round sostitutivi e, di conseguenza, la stagione 2026 seguirà ora un calendario di 22 gare. Ma dopo gli eventi del GP del Giappone del mese scorso, la FIA ha molto lavoro da svolgere durante la pausa primaverile.

Domenica 29 marzo, la stella della Haas F1 Ollie Bearman viaggiava a circa 300 km/h, seguendo l'Alpine di Franco Colapinto, che stava recuperando energia mentre si avvicinava alla curva, riducendo così significativamente la sua velocità.

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Solo l'anno scorso, questo non sarebbe stato un problema, ma a causa dei nuovi regolamenti sulle power unit, Bearman, che non stava recuperando energia, si è trovato a viaggiare 50 km/h più veloce di Colapinto nella curva Spoon.

Il pilota britannico è stato costretto a una manovra evasiva d'emergenza sull'erba, finendo per girare di nuovo attraverso la pista prima di colpire la barriera e subire un incidente da 50G.

Fortunatamente, Bearman è uscito illeso, e sebbene i nuovi regolamenti della F1 non si siano certo dimostrati popolari, questo spaventoso incidente ha fatto suonare i campanelli d'allarme per molti che hanno chiesto un'azione urgente alla FIA.

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Cosa c'è di così controverso nei nuovi regolamenti F1?

Ancor prima che iniziasse il primo round dell'era dei nuovi regolamenti, alcuni dei nomi più importanti dello sport avevano espresso molto chiaramente le loro riserve sulle nuove regole.

La revisione della ripartizione della potenza quasi 50/50 tra il motore a combustione interna (ICE) e l'MGU-K ha portato il quattro volte campione Max Verstappen ad affermare che lo sport assomigliava più a una 'Formula E sotto steroidi' che alla F1.

Anche il sette volte campione Lewis Hamilton ha espresso preoccupazioni sul fatto che i regolamenti F1 "ridicolmente complessi" avrebbero significato: "nessuno dei fan li capirà".

Con l'inizio della stagione 2026, queste paure non si sono placate, e ora, anche piloti come Charles Leclerc chiedono cambiamenti nonostante avesse inizialmente ammesso di divertirsi durante le battaglie in pista con l'aiuto della nuova modalità di sorpasso.

Ma la realtà è che la sicurezza dovrebbe essere la priorità numero uno per la F1 e la FIA, e non, come ha implicato il campione in carica Lando Norris, l'opinione dei fan.

Per coloro che hanno apprezzato lo stile di gara a 'yo-yo' che ha offerto un grande spettacolo in pista a volte nei primi round del 2026, non preoccupatevi, si ritiene che la F1 non senta il bisogno di cambiarlo urgentemente a breve.

Quindi, cosa è probabile che cambi?

Cosa discuterà la FIA nella riunione di revisione dei regolamenti 2026?

Giovedì 9 aprile, la FIA si riunirà per esaminare 'se' sia necessario apportare modifiche ai nuovi regolamenti su telaio e power unit, con il sistema di gestione dell'energia come area che necessita maggiormente di aggiustamenti.

Ma non sono solo i piloti a lamentarsi. La leggenda della F1 e opinionista di Sky Sports Martin Brundle ha esortato l'organo di governo a darsi una regolata, sostenendo che la sicurezza dei piloti è solo la loro quarta priorità, definendo i regolamenti del 2026, che in precedenza aveva sostenuto, come "fondamentalmente viziati".

Anche il team principal della McLaren Andrea Stella ha parlato di come avesse sollevato preoccupazioni durante i test pre-stagionali riguardo alle velocità di chiusura, come quelle che hanno causato l'incidente di Bearman al GP del Giappone, qualcosa di cui anche il pilota Williams Carlos Sainz afferma di aver già avvertito la FIA nel suo ruolo di direttore della Grand Prix Drivers Association (GPDA).

In una dichiarazione successiva all'incidente di Bearman che ha dimostrato il pericoloso problema presentato dalle velocità di chiusura, la FIA ha dichiarato: "Dalla loro introduzione, i regolamenti del 2026 sono stati oggetto di continue discussioni tra FIA, Team, Produttori di Power Unit, Piloti e FOM. Per loro natura, questi regolamenti includono una serie di parametri regolabili, in particolare in relazione alla gestione dell'energia, che consentono l'ottimizzazione basata su dati reali.

"È stata la posizione costante di tutte le parti interessate che una revisione strutturata avrebbe avuto luogo dopo la fase iniziale della stagione, per consentire la raccolta e l'analisi di dati sufficienti. Sono quindi previste una serie di riunioni ad aprile per valutare il funzionamento dei nuovi regolamenti e per determinare se siano necessarie eventuali modifiche.

"Qualsiasi potenziale aggiustamento, in particolare quelli relativi alla gestione dell'energia, richiede un'attenta simulazione e un'analisi dettagliata. La FIA continuerà a lavorare in stretta e costruttiva collaborazione con tutte le parti interessate per garantire il miglior risultato possibile per lo sport e la sicurezza rimarrà sempre un elemento centrale della missione della FIA. In questa fase, qualsiasi speculazione sulla natura dei potenziali cambiamenti sarebbe prematura. Ulteriori aggiornamenti saranno comunicati a tempo debito."

È probabile che vengano esaminate le modifiche al problema delle velocità di chiusura, l'eccessiva gestione dell'energia durante le qualifiche e il netto calo di velocità che i piloti stanno sperimentando alla fine dei rettilinei, con aggiustamenti necessari prima che lo sport sia troppo addentrato nel ciclo regolamentare.

Cosa dovrebbe cambiare nei regolamenti F1 2026?

Ma cosa può fare effettivamente la FIA per migliorare la sicurezza e lo standard delle gare entro l'inizio del prossimo round del campionato 2026, il 1° maggio?

Sebbene alcuni team come Aston Martin siano in difficoltà sia con il telaio che con la power unit, le modifiche ai regolamenti del telaio per il 2026 non hanno realmente scatenato un problema più ampio in tutta la griglia, con gli aggiustamenti della PU che sono l'area che necessita di un'attenzione urgente ma efficace.

Inoltre, qualsiasi modifica suggerita dalla FIA dovrà essere implementata in accordo con i cinque produttori di power unit; Mercedes, Ferrari, Audi, Honda e Red Bull Ford Powertrains, quindi, sebbene gli aggiustamenti saranno probabilmente a beneficio dello sport nel suo complesso, non aspettatevi grandi cambiamenti, quelli potrebbero arrivare in tempo per il 2027.

Se fossi io a dover sistemare la F1 nel 2026, la prima cosa a cui rivolgerei la mia attenzione sarebbe la procedura di partenza.

Al GP d'Australia di apertura della stagione, non sembrava nemmeno che tutte e cinque le luci si accendessero correttamente prima di spegnersi, e non fatemi iniziare a parlare del suono orribile causato dagli alti regimi (e dicono che i paragoni con Mario Kart siano ingiusti).

Sfortunatamente, non si può fare molto al riguardo ora che l'MGU-H è stato rimosso del tutto dalla power unit, quindi cosa si può ancora fare per salvare lo sport sotto i nuovi regolamenti?

Beh, se si considera il fatto che le qualifiche stabiliscono la griglia per una gara, la maggior parte dei problemi, a mio parere, deriva dal fatto che l'eccessiva enfasi sulla gestione dell'energia ha portato a un super clipping eccessivo durante le qualifiche dei gran premi.

Questo ha posto fine bruscamente ai giorni in cui si faceva un giro veloce finale strepitoso in Q3, dove i piloti potevano davvero spingere le loro vetture di F1 al limite.

Invece, i fan sono stati inondati di clip deprimenti di onboard dei piloti dove il misero motore V6 ibrido può essere sentito ticchettare sui rettilinei invece di andare a tutto gas.

Una potenziale soluzione a questo potrebbe essere che la FIA rimappi l'utilizzo dell'energia per giro. Se l'allocazione elettrica di base per giro fosse leggermente aumentata durante una gara, con le finestre di recupero uniformate, i piloti non sarebbero costretti a un estremo lift-and-coast alla fine dei lunghi rettilinei.

L'energia massima consentita in qualifica nel 2026 era di 9MJ per giro, ma al GP del Giappone l'ultima volta, è stata introdotta una riduzione dell'ultimo minuto per portarla a 8MJ.

Alcuni hanno suggerito che la FIA dovrebbe abbassare ulteriormente questo limite per rendere più facile ai piloti raggiungere il limite di ricarica ed evitare un eccessivo super clipping e l'uso eccessivo del lift and coast.

Quindi è una buona idea? Beh, permetterebbe ai piloti di spingere al limite invece di doversi preoccupare di ricaricare costantemente, ma il compromesso sarebbe che ciò aumenterebbe probabilmente il tempo sul giro complessivo, qualcosa che accadrebbe anche con altri aggiustamenti energetici.

Questo è un tema comune quando si discutono eventuali soluzioni rapide che la FIA potrebbe adottare, quindi buona fortuna se sei tu, all'organo di governo, a dover dire a Charles Leclerc che i cambiamenti ai regolamenti del 2026 potrebbero renderlo ancora più lento in qualifica.

Ma le vetture non sono sempre dolorosamente lente, e qualcosa che è diventato più preoccupante è il fatto che piloti come Norris hanno persino ammesso che il nuovo dispiegamento della batteria li ha portati a sorpassare i rivali in pista quando non volevano nemmeno farlo a causa della loro incapacità di controllare la potenza della batteria.

Una potenziale soluzione a questo potrebbe essere l'introduzione di modifiche software nel tentativo di prevenire sorpassi accidentali, trovando il giusto equilibrio tra auto a guida autonoma e dare al pilota troppo controllo manuale sul dispiegamento dell'energia (qualcosa che potrebbe mettere a rischio la loro sicurezza se si distraessero durante la gara).

Per quanto riguarda le pericolose velocità di chiusura che hanno causato l'incidente di Bearman, forse l'organo di governo della F1 potrebbe introdurre una regola di dispiegamento dell'energia più standardizzata che impedisca ai piloti di entrare in modalità di recupero pesante se c'è ancora un'altra vettura che sta dispiegando a piena potenza a distanza ravvicinata.

Nella riunione di questa settimana, la FIA potrebbe cercare di ridurre la quantità di batteria che i piloti di F1 sono in grado di caricare e ricaricare nel corso di un singolo giro, ma il problema che affrontano è che qualsiasi allontanamento dall'attenzione elettrica nelle nuove power unit sarebbe un allontanamento dal loro obiettivo a lungo termine di diventare uno sport ibrido efficiente.

Infatti, il team Audi F1, recentemente trasformato, è stato convinto a unirsi allo sport grazie ai nuovi regolamenti sui motori ibridi, che si allineano con l'attenzione del gigante tedesco alla sostenibilità e alla potenza elettrica in tutta la sua gamma di auto stradali.

In sintesi, sappiamo che la FIA è disposta ad aggiustare le regole su power unit e aerodinamica attiva man mano che la stagione 2026 prosegue, specialmente in nome del miglioramento della sicurezza. Ma qualunque cosa la FIA decida di cambiare prima del GP di Miami del prossimo mese, non saranno affatto gli ultimi aggiustamenti che vedremo in quest'era regolamentare.

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Scritto da Kerry Violet - F1 News Editor Having graduated from the University of Sheffield with a 2:1 in Journalism in 2022, Kerry continued her pursuit of finding a full-time position in motorsport through work with the F1 Arcade in London, where she got to meet true fans of the sport and make a live grand prix watch party memorable for them. It was here that she confirmed her dream of combining her background in journalism and love of motorsport, going on to volunteer with the female-led platform Empoword Journalism. Having completed stints as a screen editor and sports editor, Kerry landed her first F1-specific editorial role with GPFans and has thoroughly enjoyed continuing to work closely with the sport ever since. The access GPFans offers Kerry has allowed her to interview big names such as Naomi Schiff and David Coulthard and given her experiences she could only have dreamt of as a young F1 fan. Visualizza la biografia completa

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