Notizie F1 Oggi: Max Verstappen prepara il sostituto mentre Christian Horner è esortato a passare ad Audi

Max Verstappen ha organizzato un'attività di gara sostitutiva per questo weekend, in seguito alla cancellazione del Gran Premio del Bahrain da parte della F1.

Entrambe le gare di aprile in Bahrain e Arabia Saudita sono state cancellate senza eventi sostitutivi selezionati a causa del conflitto in corso in Medio Oriente, ma Verstappen si è assicurato di tenersi impegnato. ➡️ LEGGI DI PIÙ

Christian Horner nominato salvatore di Audi mentre si apre una nuova porta per il ritorno in F1

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Il percorso di Christian Horner per il ritorno in F1 ha preso un'altra interessante piega, proprio mentre le sue possibilità di un rientro con Alpine sembravano svanire.

L'ex capo della Red Bull è stato indicato come una potenziale soluzione al dilemma di Audi in F1, dopo un mese turbolento per la scuderia appena trasformata che ha appena perso il suo team principal.

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Lewis Hamilton esaudisce le preghiere dei fan di F1 mentre Kim Kardashian debutta in Ferrari

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Lewis Hamilton ha finalmente esaudito le preghiere dei fan di F1 con l'aiuto di nientemeno che Kim Kardashian.

La coppia è stata avvistata a Tokyo prima del Gran Premio del Giappone del mese scorso, alimentando ulteriormente le voci su una loro relazione, e ora Hamilton ha presentato la star dei reality in modo spettacolare, portandola a fare un giro su un'iconica Ferrari.

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Fernando Alonso assume un nuovo ruolo con Aston Martin 'un flop storico in F1' nel 2026

Il ruolo di Fernando Alonso come pilota di F1 è cambiato nel 2026, poiché la vettura di Aston Martin è stata descritta come un 'flop storico'.

La scuderia in difficoltà non è minimamente vicina al resto del campo competitivo ed è stata persino battuta dal nuovissimo team Cadillac, ma la situazione è ora così grave che una star crede che Alonso abbia assunto un nuovo ruolo in Aston Martin (e, attenzione spoiler, non è una cosa positiva).

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Helmut Marko non è affatto in pensione mentre Red Bull rivela colloqui con i piloti

La leggenda della F1, Helmut Marko, non è affatto in pensione, secondo il team principal della Red Bull, Laurent Mekies.

L'82enne consulente senior di campioni del mondo come Sebastian Vettel e Max Verstappen ha ufficialmente lasciato lo sport alla fine della stagione 2025, ma la sua influenza sembra essere ancora molto presente nel garage Red Bull.

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