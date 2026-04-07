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George Russell looks upset at the Japanese GP

'Ripensaci!' George Russell colpito da un bagno di realtà in Mercedes F1

George Russell looks upset at the Japanese GP — Foto: © IMAGO

'Ripensaci!' George Russell colpito da un bagno di realtà in Mercedes F1

George Russell non è più il leader del campionato di F1

Scritto originariamente da Sheona Mountford. Questa versione è una traduzione.

George Russell è stato avvertito riguardo al suo compagno di squadra in Mercedes F1, Kimi Antonelli, dopo uno strano commento del britannico nell'ultimo Gran Premio del Giappone.

Antonelli, contro ogni aspettativa per la sua seconda stagione, guida la classifica piloti 2026 dopo la terza tappa a Suzuka, avendo beneficiato di una safety car e assicurandosi la sua seconda vittoria consecutiva.

Russell, d'altra parte, è riuscito solo a ottenere il quarto posto, sebbene un problema tecnico da parte della Mercedes gli abbia impedito di progredire ulteriormente alla ripartenza. Un bug software ha causato un'improvvisa perdita di ritmo per il pilota Mercedes, costringendo Russell a un super clip che ha rallentato la sua vettura.

Sebbene un problema tecnico non sia certo colpa di Russell, al pilota britannico è stato comunque consigliato di modificare il suo atteggiamento nei confronti del suo giovane compagno di squadra. David Coulthard ha suggerito che Russell debba iniziare a 'erodere' la crescente fiducia di Antonelli e un altro opinionista ha ora ricordato all'uomo Mercedes che l'italiano potrà essere il suo compagno di squadra, ma è principalmente il suo rivale.

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Le parole di saggezza di Crofty

Parlando durante The F1 Show dopo il GP del Giappone, il commentatore di Sky Sports David Croft ha detto: "C'è stato un punto davvero interessante, poco prima della ripartenza della safety car, dove George era alla radio e diceva: 'Posso solo confermare che andrà dove ci siamo allenati, per favore?' Ora, che Kimi l'abbia fatto o meno, ha sicuramente avuto una partenza migliore di George.

"Perché George Russell chiede se il suo compagno di squadra andrà dove lui pensa che andrà? È perché è un po' preoccupato per Kimi? È perché è ancora 'siamo tutti parte della squadra qui'?

"George si sente un po' insicuro della situazione? Ripensandoci dopo, ho trovato che fosse una cosa davvero strana da dire in quel momento. Potranno essere compagni di squadra, ma qui sono rivali. George, se pensi che farà esattamente quello che pensi tu, ripensaci!

"Kimi è il tipo di pilota che ora ha la fiducia che si accompagna al suo talento, sa di poter scendere in pista e puntare alla vittoria. Non si tratta sempre della squadra."

Classifica Piloti F1 2026 dopo il Gran Premio del Giappone

Posizione Pilota Team Punti
1Kimi AntonelliMercedes72
2George RussellMercedes63
3Charles LeclercFerrari49
4Lewis HamiltonFerrari41
5Lando NorrisMcLaren25
6Oscar PiastriMcLaren21
7Ollie BearmanHaas17
8Pierre GaslyAlpine15
9Max VerstappenRed Bull12
10Liam LawsonRacing Bulls10
11Arvid LindbladRacing Bulls4
12Isack HadjarRed Bull4
13Gabriel BortoletoAudi2
14Carlos SainzWilliams2
15Esteban OconHaas1
16Franco ColapintoAlpine1
17Nico HulkenbergAudi0
18Alex AlbonWiliams0
19Valtteri BottasCadillac0
20Sergio PerezCadillac0
21Fernando AlonsoAston Martin0
22Lance StrollAston Martin0

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