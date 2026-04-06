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George Russell, Mercedes, Japan, 2026

'Sono io l'uomo giusto': una star di Hollywood dice a Mercedes di poter sostituire George Russell

George Russell, Mercedes, Japan, 2026 — Foto: © IMAGO

'Sono io l'uomo giusto': una star di Hollywood dice a Mercedes di poter sostituire George Russell

Questo potrebbe sorprendervi... ma non è Brad Pitt

Scritto originariamente da Sheona Mountford. Questa versione è una traduzione.

Se sei un pilota di riserva Mercedes F1, allora distogli lo sguardo, perché una star di Hollywood si è già offerta volontaria per sostituire George Russell, qualora se ne presentasse la necessità.

Un altro weekend di gara, un'altra schiera di celebrità accolte nel paddock della F1 e, in occasione del più recente Gran Premio del Giappone, è stato il turno del cast di 'Super Mario'.

Star di prima categoria come Anya Taylor-Joy, Chris Pratt e Jack Black erano tutti presenti e hanno goduto di un'ospitalità di prim'ordine, con Taylor-Joy che ha condiviso abbastanza aneddoti su Lewis Hamilton da sostenere il Team LH durante la pausa primaverile.

Jack Black, d'altra parte, era... beh... il suo solito sé esuberante mentre si aggirava nel paddock, finendo poi nel garage Mercedes per guardare la gara.

LEGGI DI PIÙ: Perché la F1 non ha sostituito i GP del Bahrain e dell'Arabia Saudita?

Jack Black: 'Sono io l'uomo giusto'

In uno strano incrocio di mondi, dove Black era affiancato da Charlie di 'C'è sempre il sole a Philadelphia', Mercedes ha condiviso un video che includeva la loro schiera di celebrità a Suzuka.

Ed è stato qui che Black si è offerto volontario come sostituto di Russell, qualora Mercedes ne avesse avuto bisogno, ovviamente.

A Black è stato presentato il casco di Russell, su cui è stato fatto un gran chiasso, e l'attore ha detto: "Se avete bisogno di cambiare pilota, sono io l'uomo giusto. Ho il casco. Sono pronto a partire."

E dato come i piloti hanno parlato delle vetture del 2026, sembra che Jack Black potrebbe guidare la W17 comunque.

Quando è la prossima gara di F1?

Abbiamo una piccola pausa tra il Giappone e la prossima gara a Miami dopo che le gare di aprile in Bahrain e Arabia Saudita sono state cancellate senza sostituzioni.

Il weekend del Gran Premio di Miami inizia venerdì 1 maggio e il via per la gara di domenica 3 maggio è alle 16:00 (EDT), che corrisponde alle 21:00 BST.

CALENDARIO F1: Tutte le date delle gare del 2026 più i dettagli TV

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