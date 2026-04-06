Helmut Marko non è affatto in pensione, la Red Bull rivela i colloqui con i piloti

La leggenda della F1 Helmut Marko non è affatto in pensione, secondo il team principal della Red Bull Laurent Mekies.

Il consulente senior di 82 anni di campioni del mondo come Sebastian Vettel e Max Verstappen ha ufficialmente lasciato lo sport alla fine della stagione 2025.

Ma secondo Mekies, il Dott. Marko continua a svolgere un ruolo importante dietro le quinte sia con i piloti di Formula 1 che con il programma junior, rimanendo molto accessibile per consigli e orientamento.

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Marko si è allontanato a dicembre dopo oltre due decenni alla guida del programma junior altamente acclamato della Red Bull, un ruolo in cui riportava direttamente alla direzione superiore della Red Bull.

Durante il suo mandato, ha svolto un ruolo chiave nell'individuare talenti come Verstappen, Vettel, Daniel Ricciardo e Carlos Sainz. Mentre Guillaume Rocquelin ora guida lo sviluppo dei talenti emergenti, l'influenza di Marko risuona ancora in tutta l'organizzazione.

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Marko è proprio dietro l'angolo

Anche se l'ex capo consulente non partecipa più a ogni Gran Premio, mantiene comunque i contatti con l'attuale schieramento di piloti, con Mekies che ammette che le linee di comunicazione rimangono aperte.

“Sono abbastanza sicuro che parlino ancora tra loro – forse non alle sette del mattino [Marko è famoso per le sue chiamate mattutine], ma certamente più tardi nel corso della giornata,” ha spiegato durante un'intervista con Beyond The Grid.

“Helmut è sempre pronto per noi. Io parlo con lui, loro parlano con lui – so che tutti noi abbiamo conversazioni con lui e beneficiamo della sua guida, anche se non lo si vede regolarmente in circuito.”

Mekies ritiene impossibile cancellare semplicemente l'impatto di Marko, argomentando: “Non si può semplicemente chiudere il libro su Helmut, che ha costruito questo programma junior con incredibile successo per oltre due decenni. Continuiamo a beneficiare della sua eredità e, come ho detto, è proprio dietro l'angolo quando abbiamo bisogno di lui.”

L'addio di Marko è stato un duro colpo per Verstappen

Per Verstappen, la partenza di Marko è stata particolarmente dura. Il quattro volte campione del mondo ha, in passato, descritto l'ex consulente come un secondo padre. Quando Marko ha chiamato dopo il finale di stagione dell'anno scorso ad Abu Dhabi per condividere la notizia del suo imminente ritiro, ha scatenato una conversazione emotiva.

All'inizio di questa stagione, Verstappen ha confermato che il loro legame rimane forte come sempre – testimoniato dai loro pranzi regolari, dove le loro chiacchierate si sono sempre più orientate alla vita al di fuori della Formula 1.

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