La figlia di Michael Schumacher parla del terribile incidente della leggenda della F1

La figlia di Michael Schumacher ha parlato pubblicamente per la prima volta dell'impatto del terribile incidente sciistico della leggenda della F1.

Sono passati ormai 13 anni da quando il sette volte campione del mondo ha subito una grave lesione cerebrale durante una vacanza in famiglia a Méribel, in Francia.

In un nuovo documentario, Gina-Maria Bethke (nata Schumacher) rivela l'impatto del traumatico evento e come l'equitazione l'abbia aiutata a superare il periodo più buio della sua vita.

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Ora sposata e residente in Svizzera, Gina-Maria Bethke è una delle migliori amazzoni di monta western al mondo e il nuovo documentario, 'Horsepower - The World of Gina Schumacher', offre una visione affascinante della sua vita dopo quell'incidente.

Il film, che andrà in onda sul canale tedesco ZDF, è ora disponibile online e sarà trasmesso in TV in seguito. In esso, Gina-Maria racconta in modo crudo come l'incidente di Michael l'abbia colpita e cosa l'abbia aiutata a superare il trauma risultante.

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Lo sfogo cruciale di Gina-Maria

L'equitazione è diventata uno sfogo necessario, con Gina-Maria che ammette: “Dopo l'incidente di mio padre, mi sono buttata nell'equitazione perché avevo bisogno di fare qualcosa. I cavalli sono sempre stati importanti per me, ma ora sono assolutamente essenziali: semplicemente non riesco a immaginare la vita senza di loro.”

Trovare questo sfogo equestre le ha fornito il supporto costante di cui aveva bisogno in tempi incerti: “Mi hanno aiutato a superare ogni ostacolo,” spiega.

Gina-Maria Schumacher with mum Corinna.

Le abilità equestri di Gina-Maria: come Michael lo sapeva

Corinna Schumacher – moglie di Michael e madre di Gina-Maria – appare anche nel film e ha condiviso una storia toccante su come l'ex grande di Benetton, Ferrari e Mercedes abbia notato il potenziale di sua figlia per la grandezza sportiva.

“Quando Gina aveva dieci anni, Michael mi disse: ‘Gina ti supererà’,” ricorda.

“Perché è naturalmente più motivata. Come atleta, devi essere un po' egoista per avere successo, altrimenti non andrai molto lontano.”

Ripensando oggi all'impressionante carriera di Gina, Corinna ha concordato concludendo: “Ora credo davvero che avesse ragione”.

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