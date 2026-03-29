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F1 Oggi: La FIA annuncia cambiamenti dopo l'incidente; Verstappen parla di ritiro

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F1 Oggi: La FIA annuncia cambiamenti dopo l'incidente; Verstappen parla di ritiro

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