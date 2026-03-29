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Franco Colapinto, Alpine, Chinese GP, 2026

ATTENZIONE: Oliver Bearman INCOLPA FRANCO COLAPINTO per il suo incidente in Giappone

Franco Colapinto, Alpine, Chinese GP, 2026 — Foto: © IMAGO

ATTENZIONE: Oliver Bearman INCOLPA FRANCO COLAPINTO per il suo incidente in Giappone

Oliver Bearman ha ritenuto che Franco Colapinto avrebbe potuto intervenire per evitare il contatto avvenuto al recente Gran Premio del Giappone.

Il pilota argentino si è trovato molto vicino al luogo dell'incidente, durante il quale il concorrente britannico perse il controllo della sua Haas e si schiantò contro le barriere del circuito di Suzuka. Nonostante quanto accaduto, la FIA non ha aperto alcuna indagine sul caso.

Bearman ha commentato la dinamica dell'incidente ai media: "La vettura ha subito dei danni, ma abbiamo un mese per rimetterci in sesto e tornare in pista. Mi scuso sinceramente con il team, consapevole dell'impegno che questa situazione comporta.

"È stato un evidente eccesso di velocità, di circa 50 km/h in più rispetto a quanto consentito dalle nuove regolamentazioni a cui stiamo cercando di abituarci. Tuttavia, ho percepito che non mi è stato garantito lo spazio necessario, soprattutto vista la velocità in più.

"Ne abbiamo parlato venerdì con altri piloti e commissari: è necessario essere più tolleranti e preparati per gestire queste marcate differenze di velocità. Come gruppo, abbiamo già segnalato alla FIA i possibili rischi, e questo incidente è un esito purtroppo sfortunato di una discrepanza di velocità che finora non avevamo mai visto in F1."

Correlato: ULTIM'ORA: L'incidente al GP del Giappone spinge la FIA a cambiare le carte in tavola per la F1 del 2026

Cosa è successo al GP del Giappone?

La partenza del GP del Giappone è stata ritardata di qualche minuto a causa di un grave incidente avvenuto in precedenza nella Porsche SuperCup. Al via, Piastri è partito alla perfezione, superando entrambe le Mercedes. La McLaren ha preso il comando e, poco dopo, Leclerc ha superato Russell e Antonelli, portandosi in seconda posizione.

Antonostante Antonelli sia scivolato in sesta posizione, si è presto ripreso, superando Hamilton. Verstappen, dal canto suo, ha avuto un'ottima partenza, guadagnando due posizioni e portandosi alle spalle della Racing Bull di Lindblad.

Nei primi giri, si sono formati due gruppi in testa alla corsa. Russell lottò con Piastri per la testa della corsa, mentre Leclerc guidava un gruppo che includeva Norris e Antonelli. Tuttavia, le battaglie intense furono rare. Russell prese brevemente il comando, ma su un rettilineo l'australiano sfruttò la sua potenza per riconquistare la posizione.

Verstappen, nel frattempo, risalì fino all'ottavo posto, pur faticando a tenere il passo dei leader. Poco dopo, Piastri, Leclerc, Norris e anche Russell effettuarono i primi pit stop, una decisione che si sarebbe rivelata costosa per lui. Al 22° giro, Bearman fu coinvolto in un grave incidente, che causò l'ingresso della safety car.

La safety car permise a diversi piloti, tra cui Verstappen, di sfruttare un pit stop più efficiente. Russell, che aveva appena effettuato il pit stop, vide le sue possibilità di vittoria seriamente compromesse. Il britannico fu costretto a retrocedere in terza posizione, dietro Antonelli e Piastri.

Alla ripartenza, l'italiano prese il comando e seppe calcolare alla perfezione il suo pit stop per mantenere il vantaggio, mentre il suo compagno di squadra Russell perse una posizione a favore di Hamilton. Verstappen, nel frattempo, è scivolato indietro rispetto a Gasly, terminando all'ottavo posto.

Negli ultimi giri, Antonelli si è staccato dal resto del gruppo e si è concentrato sulla conquista della vittoria. Nel frattempo, Russell ha cercato di strappare un posto sul podio a Leclerc, ma il pilota monegasco ha difeso con successo la sua posizione. Così, Antonelli è stato incoronato vincitore della gara, con Piastri e Leclerc a completare il podio.

Posizione Pilota
1Kimi Antonelli
2Oscar Piastri
3Charles Leclerc
4George Russell
5Lando Norris
6Lewis Hamilton
7Pierre Gasly
8Max Verstappen
9Liam Lawson
10Esteban Ocon
11Nico Hulkenberg
12Isack Hadjar
13Gabriel Bortoleto
14Arvid Lindblad
15Carlos Sainz
16Franco Colapinto
17Sergio Pérez
18Fernando Alonso
19Valtteri Bottas
20Alex Albon
21Lance Stroll
22Oliver Bearman

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