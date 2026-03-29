ULTIM'ORA: L'incidente al GP del Giappone spinge la FIA a cambiare le carte in tavola per la F1 del 2026

La FIA ha emesso una dichiarazione ufficiale a seguito del grave incidente subito da Oliver Bearman. L'ente riconosce che, sebbene vi siano attualmente molte discussioni sulle regole, le prime gare si siano svolte con successo dal punto di vista operativo e fin dall’inizio era prevista la possibilità di apportare dei cambiamenti al regolamento.

Durante il Gran Premio del Giappone si è verificato un incidente serio: Ollie Bearman ha dovuto evitare Franco Colapinto, che si stava avvicinando a velocità elevata, causando così che il pilota colpisse le barriere ad altissima velocità.

La FIA ha chiarito che, dalla introduzione delle nuove normative, si è discusso continuamente tra l’ente, le scuderie, i produttori di motori, i piloti e la FOM; il regolamento è stato infatti concepito per poter essere modificato su diversi fronti, in particolare per quanto riguarda la gestione dell’energia, l’aerodinamica attiva e i limiti della potenza elettrica.

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Il direttore dei monoposto alla FIA, Nikolas Tombazis, ha affermato che verranno presi in considerazione eventuali cambiamenti qualora i dati rivelassero una direzione sfavorevole per lo sport. Per determinare la necessità di intervento, sono già in programma numerosi incontri nel corso del prossimo mese tra FIA, FOM e i produttori di motori.

Tutti gli interlocutori avevano concordato sin dall’inizio della stagione l’importanza di una valutazione strutturata dopo la fase inaugurale, così da raccogliere dati sufficienti per verificare l’efficacia delle nuove regole; per questo motivo, ad aprile si terranno diverse riunioni per analizzare il funzionamento delle normative e valutare possibili miglioramenti.

Nonostante le richieste di una risposta immediata, la FIA ha precisato che ogni modifica non potrà essere attuata da un giorno all’altro: gli aggiustamenti, soprattutto quelli relativi alla gestione energetica, richiedono simulazioni accurate e analisi approfondite.

La massima priorità resta la sicurezza e il corretto sviluppo dello sport, in collaborazione con tutte le parti coinvolte. In tal senso, l’ente intende mettere a tacere le speculazioni su cambiamenti radicali, sottolineando che ogni ipotesi sulle modifiche future è prematura e che nuovi aggiornamenti saranno forniti a tempo debito.

Nel corso dei primi appuntamenti di questa stagione sono stati compiuti notevoli sforzi per ottimizzare le prestazioni dei nuovi monoposto. Alcuni confronti riportati dai media indicano che queste vetture impiegano tra uno e tre secondi in più per giro rispetto alla generazione precedente.

In particolare, la complessa gestione dell’energia ha suscitato diverse critiche tra i piloti, dato che metà della potenza ora deriva da sistemi elettrici. Con l’incremento della MGU-K a 350 kilowatt e la rimozione della MGU-H, in alcuni tratti le auto tendono a perdere anticipatamente potenza sulle rettilinee, fenomeno noto come “clipping”.

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Cosa è successo al GP del Giappone?

La partenza del GP del Giappone è stata ritardata di qualche minuto a causa di un grave incidente avvenuto in precedenza nella Porsche SuperCup. Al via, Piastri è partito alla perfezione, superando entrambe le Mercedes. La McLaren ha preso il comando e, poco dopo, Leclerc ha superato Russell e Antonelli, portandosi in seconda posizione.

Antonostante Antonelli sia scivolato in sesta posizione, si è presto ripreso, superando Hamilton. Verstappen, dal canto suo, ha avuto un'ottima partenza, guadagnando due posizioni e portandosi alle spalle della Racing Bull di Lindblad.

Nei primi giri, si sono formati due gruppi in testa alla corsa. Russell lottò con Piastri per la testa della corsa, mentre Leclerc guidava un gruppo che includeva Norris e Antonelli. Tuttavia, le battaglie intense furono rare. Russell prese brevemente il comando, ma su un rettilineo l'australiano sfruttò la sua potenza per riconquistare la posizione.

Verstappen, nel frattempo, risalì fino all'ottavo posto, pur faticando a tenere il passo dei leader. Poco dopo, Piastri, Leclerc, Norris e anche Russell effettuarono i primi pit stop, una decisione che si sarebbe rivelata costosa per lui. Al 22° giro, Bearman fu coinvolto in un grave incidente, che causò l'ingresso della safety car.

La safety car permise a diversi piloti, tra cui Verstappen, di sfruttare un pit stop più efficiente. Russell, che aveva appena effettuato il pit stop, vide le sue possibilità di vittoria seriamente compromesse. Il britannico fu costretto a retrocedere in terza posizione, dietro Antonelli e Piastri.

Alla ripartenza, l'italiano prese il comando e seppe calcolare alla perfezione il suo pit stop per mantenere il vantaggio, mentre il suo compagno di squadra Russell perse una posizione a favore di Hamilton. Verstappen, nel frattempo, è scivolato indietro rispetto a Gasly, terminando all'ottavo posto.

Negli ultimi giri, Antonelli si è staccato dal resto del gruppo e si è concentrato sulla conquista della vittoria. Nel frattempo, Russell ha cercato di strappare un posto sul podio a Leclerc, ma il pilota monegasco ha difeso con successo la sua posizione. Così, Antonelli è stato incoronato vincitore della gara, con Piastri e Leclerc a completare il podio.

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