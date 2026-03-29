Russell vuole dei cambiamenti in Formula 1 dopo la sconfitta contro Antonelli nel GP del Giappone

George Russell ha dichiarato che sono necessari cambiamenti in Formula 1 dopo aver perso il Gran Premio del Giappone a causa di Kimi Antonelli.

Il pilota britannico era giunto a Suzuka con la speranza di conquistare la sua seconda vittoria stagionale, ma la gara si è rivelata estremamente frustrante, tanto da indurlo a ripensare alle regole attuali.

Il Gran Premio del Giappone ha regalato una giornata memorabile ad Antonelli. Partito dalla pole position e, nonostante numerosi contrattempi, il giovane pilota ha saputo gestire al meglio la corsa per arrivare primo.

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Russell, che aveva iniziato in seconda posizione, ha visto svanire le sue possibilità di podio in un susseguirsi di eventi sfortunati. Sembrava avere tutte le carte in regola per scalare il podio, ma una situazione complicata durante la fase della safety car lo ha relegato al quarto posto a Suzuka.

In un’intervista con Viaplay il britannico ha ammesso che questa gara è stata una delle più frustranti degli ultimi tempi, spiegando: “Bastava un margine minimo in ogni giro per ottenere la vittoria. Durante il riavvio dopo la safety car ho incontrato problemi con il limite di recupero, impedendo alla batteria di caricarsi completamente. Di conseguenza, Lewis mi ha superato e, quando la batteria ha ceduto, anche Charles ha guadagnato terreno.”

Con alcune settimane di pausa dalle gare, il momento è ideale per discutere possibili aggiustamenti in vista dell’appuntamento a Miami. Russell, difensore convinto dei nuovi monoplaci fino a questo incidente, sostiene che certi aspetti meritino una revisione: “Non avrebbe senso imporre il limite di recupero durante le sessioni di qualifiche o subito dopo una safety car.

"Durante i giri veloci è comprensibile, ma nei riscaldamenti o in condizioni di sicurezza risulta superfluo. La gara nel complesso funziona bene, tuttavia credo che le qualifiche possano beneficiare di alcuni cambiamenti. Siamo ancora nelle fasi iniziali.”

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Cosa è successo al GP del Giappone?

La partenza del GP del Giappone è stata ritardata di qualche minuto a causa di un grave incidente avvenuto in precedenza nella Porsche SuperCup. Al via, Piastri è partito alla perfezione, superando entrambe le Mercedes. La McLaren ha preso il comando e, poco dopo, Leclerc ha superato Russell e Antonelli, portandosi in seconda posizione.

Antonostante Antonelli sia scivolato in sesta posizione, si è presto ripreso, superando Hamilton. Verstappen, dal canto suo, ha avuto un'ottima partenza, guadagnando due posizioni e portandosi alle spalle della Racing Bull di Lindblad.

Nei primi giri, si sono formati due gruppi in testa alla corsa. Russell lottò con Piastri per la testa della corsa, mentre Leclerc guidava un gruppo che includeva Norris e Antonelli. Tuttavia, le battaglie intense furono rare. Russell prese brevemente il comando, ma su un rettilineo l'australiano sfruttò la sua potenza per riconquistare la posizione.

Verstappen, nel frattempo, risalì fino all'ottavo posto, pur faticando a tenere il passo dei leader. Poco dopo, Piastri, Leclerc, Norris e anche Russell effettuarono i primi pit stop, una decisione che si sarebbe rivelata costosa per lui. Al 22° giro, Bearman fu coinvolto in un grave incidente, che causò l'ingresso della safety car.

La safety car permise a diversi piloti, tra cui Verstappen, di sfruttare un pit stop più efficiente. Russell, che aveva appena effettuato il pit stop, vide le sue possibilità di vittoria seriamente compromesse. Il britannico fu costretto a retrocedere in terza posizione, dietro Antonelli e Piastri.

Alla ripartenza, l'italiano prese il comando e seppe calcolare alla perfezione il suo pit stop per mantenere il vantaggio, mentre il suo compagno di squadra Russell perse una posizione a favore di Hamilton. Verstappen, nel frattempo, è scivolato indietro rispetto a Gasly, terminando all'ottavo posto.

Negli ultimi giri, Antonelli si è staccato dal resto del gruppo e si è concentrato sulla conquista della vittoria. Nel frattempo, Russell ha cercato di strappare un posto sul podio a Leclerc, ma il pilota monegasco ha difeso con successo la sua posizione. Così, Antonelli è stato incoronato vincitore della gara, con Piastri e Leclerc a completare il podio.

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