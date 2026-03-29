ULTIME NOTIZIE: Max Verstappen RIVELA TUTTO sul suo eventuale ritiro alla fine del 2026
ULTIME NOTIZIE: Max Verstappen RIVELA TUTTO sul suo eventuale ritiro alla fine del 2026
Max Verstappen, 28 anni, ha confermato che le voci su un suo possibile ritiro dalla Formula 1 sono vere.
Il pilota ammette di chiedersi a volte se valga davvero la pena continuare nel paddock o se preferirebbe dedicare più tempo alla famiglia. È sempre più probabile che il pilota della Red Bull ponga fine alla sua carriera in F1 a breve. Verstappen ha espresso chiaramente il suo malcontento per i nuovi regolamenti, che a suo dire hanno tolto la gioia della competizione.
Per lui non si tratta solo della posizione in griglia; ammette che potrebbe accettare di finire settimo o ottavo, ma senza l'emozione che caratterizza un vero campione. Il pilota ha lasciato intendere di stare seriamente valutando l'ipotesi di lasciare la Formula 1 a breve.
Parlando alla BBC dopo il Gran Premio del Giappone, Verstappen ha riflettuto sul suo futuro, affermando: "Si dice spesso che il successo in qualsiasi sport inizi con il piacere di ciò che si fa. Anche se ora do il 100%, mi rendo conto che questo impegno totale non è salutare se non ne traggo più piacere.
Alcuni criticano il mio atteggiamento, sostenendo che dopo tanti campionati e vittorie mi lamento solo di avere una macchina che non rende; tuttavia, io la vedo diversamente". Il pilota ha aggiunto: "Ho altri progetti che mi appassionano, come le competizioni GT3, non solo quelle a cui partecipo personalmente, ma anche la creazione di un team".
"È molto gratificante e voglio espandermi in questo ambito nei prossimi anni. Anche se lasciare la F1 non significherebbe smettere completamente, mi rattrista essere arrivato a questo punto. Non ho bisogno di compassione; starò bene".
Dopo la gara di Suzuka, in Giappone, in un'intervista a Viaplay, ha dichiarato che tutto ciò che sta accadendo nel paddock lo sta portando a riconsiderare il suo futuro nello sport. Alla domanda se questo significherebbe il ritiro a fine stagione, la sua risposta è stata enigmatica: "È quello che sto considerando. Sto pensando a tutto ciò che accade in questo ambiente".
Con quattro titoli mondiali in bacheca e la recente nascita di suo figlio, Verstappen ha già raggiunto tutto ciò che ha sempre sognato. "Personalmente, sono molto felice", ha affermato il pilota. "Hai una stagione di 24 gare (anche se quest'anno sono solo 22) e ti chiedi se valga davvero la pena essere in costante competizione. Forse mi godrei di più la vita trascorrendo del tempo con la mia famiglia o condividendo momenti con i miei amici quando non sono in pista".
Per Verstappen, i nuovi regolamenti hanno completamente eliminato il piacere di correre, tanto da definirli "l'antitesi del piacere di guidare": "A un certo punto, smette semplicemente di essere qualcosa che voglio fare", conclude il pilota ventottenne del Limburgo.
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La Mercedes rimane al primo posto dopo la vittoria di Kimi Antonelli a Suzuka, con la Ferrari subito dietro in seconda posizione. Alle loro spalle, McLaren e Haas occupano rispettivamente la terza e la quarta posizione.
L'Alpine, grazie a Pierre Gasly e Franco Colapinto, è in quinta posizione. La Red Bull, nel bel mezzo di una crisi di prestazioni, ha solo 16 punti ed è a pari punti con la scuderia francese dopo la gara in Giappone.
La Racing Bull, con giovani piloti come Liam Lawson e Arvid Lindblad, è in settima posizione davanti all'Audi di Gabriel Bortoleto e alla Williams di Carlos Sainz. La Cadillac di Sergio Pérez è davanti all'Aston Martin di Fernando Alonso.
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