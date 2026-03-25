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Hamilton facing Leclerc, who has his back to camera, in front of red and white FIA and F1 logo wall

F1 Ferrari Oggi: Scopri una nuova strategia; Fred Vasseur difende la sua decisione

Hamilton facing Leclerc, who has his back to camera, in front of red and white FIA and F1 logo wall — Foto: © IMAGO

F1 Ferrari Oggi: Scopri una nuova strategia; Fred Vasseur difende la sua decisione

GPFans ti porta le notizie più interessanti su Ferrari di Martedì 24° marzo 2026 in Formula 1.

Ferrari F1: Scopri una nuova strategia in casa Mercedes e vai alla FIA in vista del Gran Premio del Giappone. LEGGI DI PIÙ

Ferrari F1: Fred Vasseur difende la sua decisione riguardo al trattamento di Lewis Hamilton e Charles Leclerc. LEGGI DI PIÙ

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