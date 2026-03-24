La Ferrari ha capito il nuovo trucco della Mercedes e si rivolge alla FIA!

Ferrari ha contattato formalmente la FIA per chiedere chiarimenti sul funzionamento dell'ala anteriore della Mercedes, sospettata di non rispettare le normative tecniche.

La mossa, notata da GPFans subito dopo il Gran Premio di Cina, si inserisce in una stagione che ha visto l'introduzione di innovazioni importanti in Formula 1. In questo contesto, il team italiano punta a garantire la parità di trattamento tra le scuderie, ribadendo l'importanza di rispettare le regole tecniche che regolano uno sport tanto esigente quanto dinamico.

A partire da questa stagione, le monoposto hanno integrato sistemi di aerodinamica attiva che investono non solo le unità di potenza, ma anche il telaio e la carrozzeria.

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Grazie a questa tecnologia, le ali anteriori e posteriori si aprono e si chiudono durante il weekend di gara, generando maggiore carico in curva e riducendo l’attrito in rettilineo per ottenere velocità superiori. Questa evoluzione ha modificato le dinamiche in pista, imponendo controlli ancora più severi per assicurare il rispetto delle normative tecniche.

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Le regole tecniche in Formula 1 impongono limiti stringenti anche per le innovazioni adottate: uno degli articoli prevede che il passaggio dell’aerodinamica attiva, dal “modo curva” al “modo dritto”, non superi i 400 millisecondi.

Tuttavia, immagini riprese al recente Gran Premio di Shanghai mostrano che la Mercedes impiega quasi 800 millisecondi per completare tale transizione. Questo dato, ben documentato, ha immediatamente attirato l’attenzione degli addetti ai lavori, alimentando il dibattito sulle eventuali violazioni delle specifiche tecniche.

GPFans ha prontamente segnalato la discrepanza, condividendo immagini della 29ª giornata in cui George Russell e la Ferrari di Charles Leclerc sfidavano fianco a fianco. Tale evidenza solleva serie domande sul rispetto dei limiti imposti e invita l’intera comunità del motorsport a una riflessione approfondita sulle modalità di controllo adottate nelle competizioni di altissimo livello.

Ferrari ricorre alla FIA

Le analisi indicano che l’ala anteriore della Mercedes operi in due fasi: inizialmente si chiude parzialmente in modo rapidissimo, per poi completare il movimento in maniera più graduale. Questo meccanismo a doppia fase potrebbe, infatti, confondere il sensore dell’aerodinamica attiva, permettendo di superare il limite stabilito di 400 millisecondi per il cambio modalità.

Secondo quanto riportato dalla fonte italiana AutoRacer, Ferrari ha deciso di sottoporre la questione alla FIA, per fare chiarezza sulle modalità e sui motivi che hanno portato all’approvazione del design adottato dalla scuderia tedesca.

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