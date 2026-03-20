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Kimi Antonelli, Mercedes, Bahrain, 2026

F1 Kimi Antonelli Oggi: Ferrari inizia la ricerca del italiano; mette in guardia contro l'inganno di Russell

Kimi Antonelli, Mercedes, Bahrain, 2026 — Foto: © IMAGO

F1 Kimi Antonelli Oggi: Ferrari inizia la ricerca del italiano; mette in guardia contro l'inganno di Russell

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