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Colpo da urlo! La Ferrari punta su Antonelli

thumb — Foto: © IMAGO

Colpo da urlo! La Ferrari punta su Antonelli

Alessandro Lombardo

Piero Ferrari, vicepresidente del leggendario team italiano, non esclude la possibilità che Andrea "Kimi" Antonelli possa in futuro indossare i colori della Scuderia.

Sebbene il giovane pilota, attualmente legato alla Mercedes, stia scrivendo pagine importanti nella sua carriera, a Maranello si sogna di rivederlo nel rosso, come un connazionale che brilla in casa. Questa speranza è stata espressa in un’intervista rilasciata al Corriere dello Sport.

Il 19enne ha recentemente vissuto un weekend da sogno in Cina, dove ha conquistato la sua prima vittoria in Formula 1. Mentre dalla Ferrari si attendevano, già dal 2007, un nuovo campione mondiale e, dal 2008, quella vittoria tanto ambita per i costruttori, le aspettative per un successo italiano crescono ogni giorno. Molti ritengono che Antonelli possa essere il pilota capace di colmare questo vuoto.

Sognando un italiano in rosso

Piero Ferrari non nasconde la sua ammirazione per il giovane talento. "Non è del tutto irragionevole immaginare Antonelli vestire il rosso in futuro", ha dichiarato. Ha però sottolineato come vincere in Ferrari non sia mai stato un percorso facile per un italiano.

"Ci sono stati chi ci ha provato in passato – come il caro Michele Alboreto – senza però ottenere i risultati sperati. Antonelli ha dimostrato di meritare un posto tra le migliori squadre, e con l’esperienza sono convinto che diventerà un pilota di grande livello."

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Antonelli in confronto alla formazione attuale

Alla Mercedes, Antonelli sta dimostrando un’ottima forma, con 47 punti che lo collocano al secondo posto del campionato, subito dietro il compagno George Russell, che ne ha 51. In questo modo, il giovane riesce a tenere sotto controllo anche i piloti Ferrari, Charles Leclerc e Lewis Hamilton, che hanno rispettivamente totalizzato 34 e 33 punti.

L'impatto di Hamilton

Oltre a Leclerc, la vettura italiana vede in pista anche il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton. Pur non avendo ancora raggiunto i livelli di rendimento attesi da molti, Piero Ferrari osserva che la magia della Ferrari pesa persino sui più grandi campioni del presente. "È innegabile che la squadra italiana generi una forte carica emotiva, capace di influenzare persino i protagonisti d'eccezione. Lewis è fondamentalmente diverso da Charles, ma non è semplice dire se la leggenda del Cavallino Rampante abbia condizionato il suo rendimento."

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