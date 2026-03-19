Antonelli mise in guardia dal pericolo di ingannare Russell

David Coulthard afferma che l'atmosfera in Mercedes è mutata radicalmente dopo il Gran Premio di Cina. Secondo l'ex pilota di Formula 1, l'amicizia tra George Russell e Andrea "Kimi" Antonelli è ormai alle spalle, ora che entrambi si sfidano per il titolo mondiale.

La vittoria del giovane Antonelli a Shanghai ha innescato tensioni all’interno del team tedesco. Nonostante Russell guidi il campionato con 51 punti, il divario con il compagno è ormai ridotto a soli quattro punti dopo l’ultima gara. Nel podcast Up To Speed, Coulthard sottolinea quanto sia illusorio pensare che la stessa complicità perduri nei paddock, affermando chiaramente: “Quell'amicizia è finita”.

Sin amigos, solo rivales

L'articolo continua sotto il video

Coulthard precisa che il termine “compagno di squadra” viene spesso frainteso ai vertici dell’automobilismo. “George sa molto bene di avere un rivale nella lotta per il campionato”, osserva. L’ex pilota aggiunge che la competizione interna all’interno dei “Zilverpijlen” si intensificherà ulteriormente, soprattutto ora che il team dispone di un’auto dominante mentre la concorrenza resta ampiamente arretrata. “Definirlo compagno è ingannevole: non è un amico. Il suo successo equivale al tuo insuccesso e viceversa”, conclude Coulthard.

Correlato: Il rivale di Lewis Hamilton rivela la sua preoccupazione

Comportamiento tras bambalinas

Nonostante in pubblico Russell si mostri cordiale nei confronti del giovane italiano, Coulthard è convinto che in realta dietro le quinte la situazione sia ben diversa. “Non fraintendiamoci: George congratula Kimi davanti alle telecamere, ma farà tutto il possibile per sfruttare ogni occasione a Suzuka e nelle prossime gare. Il team di Kimi dovrà fare altrettanto”, spiega l’ex pilota scozzese. Egli paragona la situazione in Mercedes a quella che videro Lando Norris e Oscar Piastri in McLaren nel 2025, ricordando come, quando l’auto era al massimo delle prestazioni, entrambi combattessero per il titolo. “Questo potrebbe essere l’unico momento in cui le nuove regolamentazioni concedono a Mercedes un vantaggio così marcato”, afferma Coulthard.

La experiencia como factor decisivo

Nonostante la velocità di Antonelli, Coulthard è certo che l’esperienza di Russell sarà determinante in questa lunga stagione. Riprendendo il confronto con il duello in McLaren dell’anno scorso, in cui Norris godeva del vantaggio dell’esperienza in gara, l’ex pilota commenta: “L’esperienza britannica lo aiuterà a mantenere costanza nel campionato.” Coulthard, inoltre, mette in guardia sul peso mentale che comporta una prima vittoria e su come questo possa incidere sul pilota in vista della prossima gara in Giappone. “Se George dovesse vincere ancora, non dovrà affrontare quelle montagne russe emotive che ha vissuto Kimi. Quella tensione, pur essendo emozionante, è estenuante. Ora entrambi devono concentrarsi su Suzuka.”

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato