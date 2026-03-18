La terribile maleducazione subita da Antonelli dopo il GP di Cina

Mercedes ha regalato un momento storico quando Kimi Antonelli è salito sul podio di un Gran Premio per la prima volta, nonostante la festa sia stata offuscata da un curioso errore del presentatore durante il Gran Premio di Cina.

Il giovane italiano ha conquistato la vittoria in una gara completa lo scorso domenica, sfruttando il vantaggio conquistato durante le qualifiche disputate sabato a Shanghai. Il suo compagno di squadra, George Russell, si è avvicinato a una parità, completando così una prestazione memorabile.

Ancora una volta, le Silver Arrows hanno ottenuto uno 1‑2 che ha rafforzato il loro primato nel Campionato Costruttori, approfittando di un inizio impeccabile in questo nuovo ciclo regolatorio. Perfino Lewis Hamilton, sette volte campione, ha condiviso questo traguardo con il giovane, il quale ha salito sul podio indossando i colori della Ferrari, ponendo fine a una striscia di 27 gare senza successi sul podio.

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Inoltre, l’ex ingegnere di pista Mercedes Peter Bonnington è stato al fianco di Antonelli, accompagnandolo nel suo percorso verso la vetta della classifica.

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Hai sbagliato, Kimi!

In un video pubblicato sul profilo ufficiale di Mercedes F1 su X, il presentatore fu sentito annunciare con assoluta sicurezza: "Dall’Italia... Kimi Raikkonen!". Di fronte a questo sconcertante errore, Antonelli ha reagito visibilmente sorpreso per l’annuncio sbagliato della vittoria, ricordando che Raikkonen non ha più calcato una pista di Formula 1 dal Gran Premio di Abu Dhabi 2021, dove aveva concluso la sua carriera al volante di Alfa Romeo.

Curiosamente, essere scambiato per il sempre sereno pilota finlandese non risulta poi così negativo, dato che l’ex stella Ferrari ha collezionato 21 vittorie e si è aggiudicato il titolo mondiale nel 2007 con la scuderia italiana. Antonelli guarda al futuro con l’aspirazione di raggiungere imprese simili.

Sia il giovane pilota che il team Mercedes F1 hanno gestito la situazione con grande professionalità; un video umoristico condiviso sui social ha poi dimostrato come la scuderia di Brackley sia riuscita a trasformare l’episodio in un divertente aneddoto.

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