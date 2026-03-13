close global

Lewis Hamilton is pictured in front of a Chinese flag

F1 Lewis Hamilton Oggi: Motore "illegale" della Mercedes; Ferrari è stata completamente avvolta

Lewis Hamilton is pictured in front of a Chinese flag — Foto: © IMAGO

F1 Lewis Hamilton Oggi: Motore "illegale" della Mercedes; Ferrari è stata completamente avvolta

Alessandro Lombardo

GPFans ti porta le notizie più interessanti su Lewis Hamilton di venerdi 13° marzo 2026 in Formula 1.

Lewis Hamilton F1: solleva ulteriori lamentele sul motore "illegale" della Mercedes. LEGGI DI PIÙ

Lewis Hamilton F1: la Ferrari è stata completamente avvolta dalle fiamme dopo la "terribile decisione" riguardante il britannico. LEGGI DI PIÙ

Lewis Hamilton F1: Lui e la Ferrari possono dare del filo da torcere alla Red Bull quest'anno. LEGGI DI PIÙ

Lewis Hamilton F1: riceve una spinta importante mentre la Ferrari punta sulla 'Macarena'. LEGGI DI PIÙ

Ferrari, duramente criticata dopo la TERRIBILE DECISIONE riguardante Hamilton

3 ore fa

Ferrari, duramente criticata dopo la TERRIBILE DECISIONE riguardante Hamilton

  • 3 ore fa
Il gesto ADORABILE di Hamilton durante il GP di Cina

Oggi 07:22

Il gesto ADORABILE di Hamilton durante il GP di Cina

  • Oggi 07:22
F1 Oggi: Mercedes domina nelle Cina; La Ferrari possono dare del filo da torcere alla Red Bull

Oggi 09:41

F1 Oggi: Mercedes domina nelle Cina; La Ferrari possono dare del filo da torcere alla Red Bull

  • Oggi 09:41
La Mercedes domina nelle FP1 del GP di Cina 2026

Oggi 05:56

La Mercedes domina nelle FP1 del GP di Cina 2026

  • Oggi 05:56
Ferrari F1: rivale conferma problemi per GP di Cina; riceve una DENUNCIA

Oggi 00:15

Ferrari F1: rivale conferma problemi per GP di Cina; riceve una DENUNCIA

  • Oggi 00:15
Il rivale di Lewis Hamilton conferma i problemi per il GP di Cina

Ieri 17:01

Il rivale di Lewis Hamilton conferma i problemi per il GP di Cina

  • Ieri 17:01

