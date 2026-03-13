close global

Ferrari, duramente criticata dopo la TERRIBILE DECISIONE riguardante Hamilton

Hamilton at Ferrari — Foto: © IMAGO

Alessandro Lombardo

Johnny Herbert non è soddisfatto della prestazione della Ferrari al Gran Premio d’Australia. L’ex pilota di Formula 1 critica la scelta strategica della scuderia, che ha optato per non sfruttare le neutralizzazioni durante la gara. In un momento in cui molti team, tra cui la Mercedes, hanno colto l’occasione per entrare nei box e cambiare gomme,

Ferrari ha deciso di mantenere la stessa tattica per entrambi i piloti, penalizzando notevolmente le possibilità di vittoria. Questo errore, secondo Herbert, ha compromesso ogni possibilità di asserire il dominio dei rossoneri sulla pista.

Durante la gara di Melbourne, inizialmente dominata dalla partenza promettente di Charles Leclerc, la strategia mal calibrata ha portato a una perdita di tempo decisiva.

La mancata reazione alla prima fase di Virtual Safety Car ha fatto perdere preziosi secondi ai rossoneri, mentre Mercedes ha eseguito un pit-stop efficace che ha fatto strisciare il tempo. Al termine della corsa, Leclerc si è classificato terzo, appena davanti al compagno Lewis Hamilton, evidenziando come quell’errore tattico abbia avuto ripercussioni letali per le ambizioni del team italiano.

Correlato: Il rivale di Lewis Hamilton rivela la sua preoccupazione

La regola del 90 per cento

Herbert spiega che, nella stragrande maggioranza dei casi, l’ingresso in box durante l’attivazione della modalità Virtual Safety Car o Safety Car è la scelta vincente, grazie alla riduzione generale della velocità in pista. Il critico sottolinea come la decisione della Ferrari abbia comportato una perdita di circa quindici secondi, un ritardo insormontabile che ha fatto svanire ogni speranza di vittoria. Secondo l’ex pilota britannico, questa scelta dimostra la carenza di una strategia adeguata nei momenti critici della gara, evidenziando il divario con risposte più flessibili messe in atto dagli avversari.

Mancanza di capacità di adattamento

Herbert osserva come la Ferrari si distingua negativamente rispetto ai team di vertice per la rigidità nell’adattarsi agli imprevisti durante le gare. Mentre squadre come Red Bull Racing e Mercedes sanno variare la tattica in corso d’opera, il team di Maranello sembra restio a modificare il piano prestabilito, applicando la medesima strategia a entrambi i piloti. Questa mancanza di flessibilità ha impedito alla scuderia di effettuare gli aggiustamenti necessari, contribuendo in maniera decisiva al fallimento della loro performance ad un Gran Premio che prometteva molto altro.

