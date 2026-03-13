Ferrari, duramente criticata dopo la TERRIBILE DECISIONE riguardante Hamilton
Ferrari, duramente criticata dopo la TERRIBILE DECISIONE riguardante Hamilton
Johnny Herbert non è soddisfatto della prestazione della Ferrari al Gran Premio d’Australia. L’ex pilota di Formula 1 critica la scelta strategica della scuderia, che ha optato per non sfruttare le neutralizzazioni durante la gara. In un momento in cui molti team, tra cui la Mercedes, hanno colto l’occasione per entrare nei box e cambiare gomme,
Ferrari ha deciso di mantenere la stessa tattica per entrambi i piloti, penalizzando notevolmente le possibilità di vittoria. Questo errore, secondo Herbert, ha compromesso ogni possibilità di asserire il dominio dei rossoneri sulla pista.
Durante la gara di Melbourne, inizialmente dominata dalla partenza promettente di Charles Leclerc, la strategia mal calibrata ha portato a una perdita di tempo decisiva.
La mancata reazione alla prima fase di Virtual Safety Car ha fatto perdere preziosi secondi ai rossoneri, mentre Mercedes ha eseguito un pit-stop efficace che ha fatto strisciare il tempo. Al termine della corsa, Leclerc si è classificato terzo, appena davanti al compagno Lewis Hamilton, evidenziando come quell’errore tattico abbia avuto ripercussioni letali per le ambizioni del team italiano.
Correlato: Il rivale di Lewis Hamilton rivela la sua preoccupazione
La regola del 90 per cento
Herbert spiega che, nella stragrande maggioranza dei casi, l’ingresso in box durante l’attivazione della modalità Virtual Safety Car o Safety Car è la scelta vincente, grazie alla riduzione generale della velocità in pista. Il critico sottolinea come la decisione della Ferrari abbia comportato una perdita di circa quindici secondi, un ritardo insormontabile che ha fatto svanire ogni speranza di vittoria. Secondo l’ex pilota britannico, questa scelta dimostra la carenza di una strategia adeguata nei momenti critici della gara, evidenziando il divario con risposte più flessibili messe in atto dagli avversari.
Mancanza di capacità di adattamentoHerbert osserva come la Ferrari si distingua negativamente rispetto ai team di vertice per la rigidità nell’adattarsi agli imprevisti durante le gare. Mentre squadre come Red Bull Racing e Mercedes sanno variare la tattica in corso d’opera, il team di Maranello sembra restio a modificare il piano prestabilito, applicando la medesima strategia a entrambi i piloti. Questa mancanza di flessibilità ha impedito alla scuderia di effettuare gli aggiustamenti necessari, contribuendo in maniera decisiva al fallimento della loro performance ad un Gran Premio che prometteva molto altro.
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Altre notizie F1
Ultime notizie F1
F1 Lewis Hamilton Oggi: Motore "illegale" della Mercedes; Ferrari è stata completamente avvolta
- 1 ora fa
F1 Oggi: Mercedes domina nelle Cina; La Ferrari possono dare del filo da torcere alla Red Bull
- Oggi 09:41
Previsioni meteo per il Gran Premio di Cina di Formula 1 del 2026: gli ultimi aggiornamenti da Shanghai
- Oggi 06:54
Appena arrivato
Consigliato dalla redazione
Come funzionano e quali cambiamenti nel 2026?
Hamilton lancia una nuova ACCUSA sul motore "illegale" della Mercedes
Previsioni meteo per il Gran Premio di Cina di Formula 1 del 2026: gli ultimi aggiornamenti da Shanghai
La PAZZA routine di allenamento di Verstappen che coinvolge Mario Kart
Latest News
La Mercedes domina le qualifiche sprint del Gran Premio di Cina
- Oggi 09:28
F1 Lewis Hamilton Oggi: Motore "illegale" della Mercedes; Ferrari è stata completamente avvolta
- 1 ora fa
Come funzionano e quali cambiamenti nel 2026?
- 2 ore fa
L'atteggiamento disfattista di Verstappen e della Red Bull in Cina
- 3 ore fa
I commissari emettono la decisione DEFINITIVA su Antonelli e Norris
- 3 ore fa
Ferrari, duramente criticata dopo la TERRIBILE DECISIONE riguardante Hamilton
- 3 ore fa
Molto letto
Mercedes va in ALLERTA per il suo motore
- 26 febbraio
Russell in pole e MIRACOLO di Antonelli; Leclerc meglio di Hamilton nelle qualifiche del GP d'Australia
- 7 marzo
F1 Kimi Antonelli Oggi: La questione che preoccupa riguardo alla Mercedes; Red Bull risponde ai commenti
- 27 febbraio
Tutto quello che è successo nei test di F1 del 2026: tempos, incidenti e tutto quello che c'è da sapere
- 21 febbraio
SCANDALO: L'alleato di Lewis Hamilton è in PERICOLO
- 5 marzo
Lewis Hamilton sorride: la STORIA del fallimento di Fernando Alonso nei test di F1 del 2026
- 21 febbraio