Toto Wolff looks at his drivers George Russell and Kimi Antonelli to a Mercedes logo background

F1 Oggi: Mercedes domina nelle Cina; La Ferrari possono dare del filo da torcere alla Red Bull

Toto Wolff looks at his drivers George Russell and Kimi Antonelli to a Mercedes logo background — Foto: © IMAGO

F1 Oggi: Mercedes domina nelle Cina; La Ferrari possono dare del filo da torcere alla Red Bull

GPFans ti porta le notizie più interessanti di giovedi 12° marzo 2026 in Formula 1.

Risultati F1 di oggi: La Mercedes domina nelle FP1 del Gran Premio di Cina 2026. LEGGI DI PIÙ

Risultati F1 di oggi: la Mercedes domina nelle qualifiche sprint del Gran Premio di Cina. LEGGI DI PIÙ

Lewis Hamilton F1: Lui e la Ferrari possono dare del filo da torcere alla Red Bull quest'anno. LEGGI DI PIÙ

Lewis Hamilton F1: riceve una spinta importante mentre la Ferrari punta sulla 'Macarena'. LEGGI DI PIÙ

Formula 1 Lewis Hamilton Mercedes Andrea Kimi Antonelli George Russell China Grand Prix

