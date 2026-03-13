La Mercedes domina le qualifiche sprint del Gran Premio di Cina

La prima sessione di qualifiche per la gara Sprint della stagione al Gran Premio di Cina si è conclusa e Mercedes ha confermato il suo dominio, assicurandosi la pole position con George Russell, seguito da Andrea Kimi Antonelli e Lando Norris.

La sessione qualifiche in Cina si è rivelata particolarmente complicata per i piloti spagnoli. Fin dall’inizio, Checo Pérez non è riuscito a partire a causa di un problema al carburante. Inoltre, al termine della prima fase (SQ1) sono arrivate brutte notizie: i monoposto di Aston Martin e Williams sono stati esclusi, penalizzando notevolmente Carlos Sainz e Fernando Alonso, che partiranno dalla parte posteriore della griglia.

Durante la seconda fase (SQ2), Franco Colapinto è stato escluso, eliminando ogni presenza dei piloti spagnoli nell’ultima fase delle qualifiche per la gara Sprint. D’altro canto, per Alpine i risultati non sono stati così deludenti: Gasly e Colapinto si sono classificati al di sopra di numerosi avversari.

L'articolo continua sotto il video

I problemi hanno colpito invece i piloti su Cadillac, come era prevedibile. Checo Pérez ha infatti incontrato difficoltà legate alla potenza del suo bolide, terminando alla 22ª posizione. Nella terza fase (SQ3), Mercedes ha continuato a dominare, confermando la pole per Russell. La grande sorpresa della serata è stata vedere Pierre Gasly superare Max Verstappen, con il francese classificato al settimo posto e l’olandese all’ottavo.

Correlato: Il rivale di Lewis Hamilton rivela la sua preoccupazione

Come sarà la griglia di partenza nella gara Sprint del Gran Premio di Cina 2026?

1. George Russell

2. Andrea Kimi Antonelli

3. Lando Norris

4. Lewis Hamilton

5. Óscar Piastri

6. Charles Leclerc

7. Pierre Gasly

8. Max Verstappen

9. Oliver Bearman

10. Isack Hadjar

11. Nico Hülkenberg

12. Esteban Ocon

13. Liam Lawson

14. Gabriel Bortoleto

15. Arvind Lindblad

16. Franco Colapinto

17. Carlos Sainz

18. Alexander Albon

19. Fernando Alonso

20. Lance Stroll

21. Valtteri Bottas

22. Checo Pérez

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato