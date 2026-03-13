La Mercedes domina le qualifiche sprint del Gran Premio di Cina
La Mercedes domina le qualifiche sprint del Gran Premio di Cina
La prima sessione di qualifiche per la gara Sprint della stagione al Gran Premio di Cina si è conclusa e Mercedes ha confermato il suo dominio, assicurandosi la pole position con George Russell, seguito da Andrea Kimi Antonelli e Lando Norris.
La sessione qualifiche in Cina si è rivelata particolarmente complicata per i piloti spagnoli. Fin dall’inizio, Checo Pérez non è riuscito a partire a causa di un problema al carburante. Inoltre, al termine della prima fase (SQ1) sono arrivate brutte notizie: i monoposto di Aston Martin e Williams sono stati esclusi, penalizzando notevolmente Carlos Sainz e Fernando Alonso, che partiranno dalla parte posteriore della griglia.
Durante la seconda fase (SQ2), Franco Colapinto è stato escluso, eliminando ogni presenza dei piloti spagnoli nell’ultima fase delle qualifiche per la gara Sprint. D’altro canto, per Alpine i risultati non sono stati così deludenti: Gasly e Colapinto si sono classificati al di sopra di numerosi avversari.
I problemi hanno colpito invece i piloti su Cadillac, come era prevedibile. Checo Pérez ha infatti incontrato difficoltà legate alla potenza del suo bolide, terminando alla 22ª posizione. Nella terza fase (SQ3), Mercedes ha continuato a dominare, confermando la pole per Russell. La grande sorpresa della serata è stata vedere Pierre Gasly superare Max Verstappen, con il francese classificato al settimo posto e l’olandese all’ottavo.
Correlato: Il rivale di Lewis Hamilton rivela la sua preoccupazione
Come sarà la griglia di partenza nella gara Sprint del Gran Premio di Cina 2026?
- 1. George Russell
- 2. Andrea Kimi Antonelli
- 3. Lando Norris
- 4. Lewis Hamilton
- 5. Óscar Piastri
- 6. Charles Leclerc
- 7. Pierre Gasly
- 8. Max Verstappen
- 9. Oliver Bearman
- 10. Isack Hadjar
- 11. Nico Hülkenberg
- 12. Esteban Ocon
- 13. Liam Lawson
- 14. Gabriel Bortoleto
- 15. Arvind Lindblad
- 16. Franco Colapinto
- 17. Carlos Sainz
- 18. Alexander Albon
- 19. Fernando Alonso
- 20. Lance Stroll
- 21. Valtteri Bottas
- 22. Checo Pérez
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Altre notizie F1
Ultime notizie F1
F1 Oggi: Mercedes domina nelle Cina; La Ferrari possono dare del filo da torcere alla Red Bull
- 42 minuti fa
Previsioni meteo per il Gran Premio di Cina di Formula 1 del 2026: gli ultimi aggiornamenti da Shanghai
- 3 ore fa
Antonelli Oggi: aggredito e spintonato; Russell vuole un cambio di regole; La Mercedes vuole AGGIUNGERE Alpine
- Ieri 11:00
Appena arrivato
Consigliato dalla redazione
Previsioni meteo per il Gran Premio di Cina di Formula 1 del 2026: gli ultimi aggiornamenti da Shanghai
La PAZZA routine di allenamento di Verstappen che coinvolge Mario Kart
La Mercedes domina nelle FP1 del GP di Cina 2026
Il rivale di Lewis Hamilton conferma i problemi per il GP di Cina
Latest News
La Mercedes domina le qualifiche sprint del Gran Premio di Cina
- 55 minuti fa
F1 Oggi: Mercedes domina nelle Cina; La Ferrari possono dare del filo da torcere alla Red Bull
- 42 minuti fa
Il gesto ADORABILE di Hamilton durante il GP di Cina
- 3 ore fa
Previsioni meteo per il Gran Premio di Cina di Formula 1 del 2026: gli ultimi aggiornamenti da Shanghai
- 3 ore fa
La PAZZA routine di allenamento di Verstappen che coinvolge Mario Kart
- 3 ore fa
La Mercedes domina nelle FP1 del GP di Cina 2026
- Oggi 05:56
Molto letto
Mercedes va in ALLERTA per il suo motore
- 26 febbraio
Russell in pole e MIRACOLO di Antonelli; Leclerc meglio di Hamilton nelle qualifiche del GP d'Australia
- 7 marzo
F1 Kimi Antonelli Oggi: La questione che preoccupa riguardo alla Mercedes; Red Bull risponde ai commenti
- 27 febbraio
Tutto quello che è successo nei test di F1 del 2026: tempos, incidenti e tutto quello che c'è da sapere
- 21 febbraio
SCANDALO: L'alleato di Lewis Hamilton è in PERICOLO
- 5 marzo
Lewis Hamilton sorride: la STORIA del fallimento di Fernando Alonso nei test di F1 del 2026
- 21 febbraio