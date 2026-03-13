close global

Kimi Antonelli, George Russell, Mercedes, Bahrain, 2026

La Mercedes domina le qualifiche sprint del Gran Premio di Cina

Kimi Antonelli, George Russell, Mercedes, Bahrain, 2026 — Foto: © IMAGO

La Mercedes domina le qualifiche sprint del Gran Premio di Cina

La prima sessione di qualifiche per la gara Sprint della stagione al Gran Premio di Cina si è conclusa e Mercedes ha confermato il suo dominio, assicurandosi la pole position con George Russell, seguito da Andrea Kimi Antonelli e Lando Norris.

La sessione qualifiche in Cina si è rivelata particolarmente complicata per i piloti spagnoli. Fin dall’inizio, Checo Pérez non è riuscito a partire a causa di un problema al carburante. Inoltre, al termine della prima fase (SQ1) sono arrivate brutte notizie: i monoposto di Aston Martin e Williams sono stati esclusi, penalizzando notevolmente Carlos Sainz e Fernando Alonso, che partiranno dalla parte posteriore della griglia.

Durante la seconda fase (SQ2), Franco Colapinto è stato escluso, eliminando ogni presenza dei piloti spagnoli nell’ultima fase delle qualifiche per la gara Sprint. D’altro canto, per Alpine i risultati non sono stati così deludenti: Gasly e Colapinto si sono classificati al di sopra di numerosi avversari.

I problemi hanno colpito invece i piloti su Cadillac, come era prevedibile. Checo Pérez ha infatti incontrato difficoltà legate alla potenza del suo bolide, terminando alla 22ª posizione. Nella terza fase (SQ3), Mercedes ha continuato a dominare, confermando la pole per Russell. La grande sorpresa della serata è stata vedere Pierre Gasly superare Max Verstappen, con il francese classificato al settimo posto e l’olandese all’ottavo.

Come sarà la griglia di partenza nella gara Sprint del Gran Premio di Cina 2026?

