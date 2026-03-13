close global

La Mercedes domina nelle FP1 del GP di Cina 2026

La Mercedes domina nelle FP1 del GP di Cina 2026

Alessandro Lombardo

È terminata la prima sessione libera del Gran Premio di Cina di Formula 1, e la Mercedes ha festeggiato un risultato da manuale, conquistando un netto 1-2 grazie a George Russell e Andrea Kimi Antonelli.

La prova in Cina ha ricordato quella in Australia, con la scuderia Mercedes che ha dominato la griglia in tutta tranquillità, seguita da McLaren e Ferrari.

Come previsto, i problemi interni ad Aston Martin non si sono ancora risolti: Fernando Alonso ha preferito non scendere in pista a causa delle vibrazioni e dei disagi legati all'unità di potenza.

Per Alpine i risultati sono stati migliori del previsto, con Gasly e Colapinto che hanno superato numerosi altri piloti.

I nodi sono emersi invece da Cadillac, dove Checo Pérez ha incontrato difficoltà con la potenza della sua vettura, costringendolo a concludere la sessione in P22.

Come si è conclusa la FP1 del Gran Premio di Cina 2026?

