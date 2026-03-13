La Mercedes domina nelle FP1 del GP di Cina 2026
La Mercedes domina nelle FP1 del GP di Cina 2026
È terminata la prima sessione libera del Gran Premio di Cina di Formula 1, e la Mercedes ha festeggiato un risultato da manuale, conquistando un netto 1-2 grazie a George Russell e Andrea Kimi Antonelli.
La prova in Cina ha ricordato quella in Australia, con la scuderia Mercedes che ha dominato la griglia in tutta tranquillità, seguita da McLaren e Ferrari.
Come previsto, i problemi interni ad Aston Martin non si sono ancora risolti: Fernando Alonso ha preferito non scendere in pista a causa delle vibrazioni e dei disagi legati all'unità di potenza.
Per Alpine i risultati sono stati migliori del previsto, con Gasly e Colapinto che hanno superato numerosi altri piloti.
I nodi sono emersi invece da Cadillac, dove Checo Pérez ha incontrato difficoltà con la potenza della sua vettura, costringendolo a concludere la sessione in P22.
Correlato: Il rivale di Lewis Hamilton rivela la sua preoccupazione
Come si è conclusa la FP1 del Gran Premio di Cina 2026?
- 1. George Russell
- 2. Andrea Kimi Antonelli
- 3. Lando Norris
- 4. Óscar Piastri
- 5. Charles Leclerc
- 6. Lewis Hamilton
- 7. Oliver Bearman
- 8. Max Verstappen
- 9. Nico Hülkenberg
- 10. Pierre Gasly
- 11. Liam Lawson
- 12. Gabriel Bortoleto
- 13. Isack Hadjar
- 14. Esteban Ocon
- 15. Franco Colapinto
- 16. Alexander Albon
- 17. Carlos Sainz
- 18. Fernando Alonso
- 19. Valtteri Bottas
- 20. Lance Stroll
- 21. Arvind Lindblad
- 22. Checo Pérez
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Altre notizie F1
Ultime notizie F1
F1 Oggi: Mercedes domina nelle Cina; La Ferrari possono dare del filo da torcere alla Red Bull
- 42 minuti fa
Antonelli Oggi: aggredito e spintonato; Russell vuole un cambio di regole; La Mercedes vuole AGGIUNGERE Alpine
- Ieri 11:00
Appena arrivato
Consigliato dalla redazione
Previsioni meteo per il Gran Premio di Cina di Formula 1 del 2026: gli ultimi aggiornamenti da Shanghai
La PAZZA routine di allenamento di Verstappen che coinvolge Mario Kart
La Mercedes domina nelle FP1 del GP di Cina 2026
Il rivale di Lewis Hamilton conferma i problemi per il GP di Cina
Latest News
La Mercedes domina le qualifiche sprint del Gran Premio di Cina
- 54 minuti fa
F1 Oggi: Mercedes domina nelle Cina; La Ferrari possono dare del filo da torcere alla Red Bull
- 42 minuti fa
Il gesto ADORABILE di Hamilton durante il GP di Cina
- 3 ore fa
Previsioni meteo per il Gran Premio di Cina di Formula 1 del 2026: gli ultimi aggiornamenti da Shanghai
- 3 ore fa
La PAZZA routine di allenamento di Verstappen che coinvolge Mario Kart
- 3 ore fa
La Mercedes domina nelle FP1 del GP di Cina 2026
- Oggi 05:56
Molto letto
Mercedes va in ALLERTA per il suo motore
- 26 febbraio
Russell in pole e MIRACOLO di Antonelli; Leclerc meglio di Hamilton nelle qualifiche del GP d'Australia
- 7 marzo
F1 Kimi Antonelli Oggi: La questione che preoccupa riguardo alla Mercedes; Red Bull risponde ai commenti
- 27 febbraio
Tutto quello che è successo nei test di F1 del 2026: tempos, incidenti e tutto quello che c'è da sapere
- 21 febbraio
SCANDALO: L'alleato di Lewis Hamilton è in PERICOLO
- 5 marzo
Lewis Hamilton sorride: la STORIA del fallimento di Fernando Alonso nei test di F1 del 2026
- 21 febbraio