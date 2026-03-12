close global

Lewis Hamilton, Fred Vasseur, Charles Leclerc are pictured with a Ferrari car

F1 Ferrari Oggi: Charles Leclerc mette in guardia Max Verstappen; Lewis Hamilton possono dare del filo

Lewis Hamilton, Fred Vasseur, Charles Leclerc are pictured with a Ferrari car — Foto: © IMAGO

F1 Ferrari Oggi: Charles Leclerc mette in guardia Max Verstappen; Lewis Hamilton possono dare del filo

Alessandro Lombardo

GPFans ti porta le notizie più interessanti su Ferrari di Mercoledì 11° Marzo 2026 in Formula 1.

Lewis Hamilton F1: Lui e la Ferrari possono dare del filo da torcere alla Red Bull quest'anno. LEGGI DI PIÙ

Ferrari F1: Charles Leclerc sorpreso dalla Mercedes "Pensavo che i dati non fossero corretti". LEGGI DI PIÙ

F1: Charles Leclerc mette in guardia Max Verstappen dalle pressioni del matrimonio. LEGGI DI PIÙ

Lewis Hamilton F1: riceve una spinta importante mentre la Ferrari punta sulla 'Macarena'. LEGGI DI PIÙ

L'AVVERTIMENTO di Leclerc a Verstappen che potrebbe cambiargli la vita

  • Ieri 22:49
F1 Ferrari Oggi: Charles Leclerc sorpreso dalla Mercedes; Nuova livrea Ferrari al Gran Premio di Cina

  • Ieri 07:06
Il "NUOVO" Hamilton è tornato ed è pronto più che mai con una previsione audace

  • Ieri 20:00
F1 Lewis Hamilton Oggi: Contraddice completamente Max Verstappen; Ricevuto una nuova livrea Ferrari

  • Ieri 06:57
F1 Ferrari Oggi: Charles Leclerc attacca i critici; rilascia una dichiarazione

  • 10 marzo 2026 02:53
Era necessario? La Ferrari difende la sua strategia per il GP d'Australia

  • 9 marzo 2026 19:00

11-3
11-3
11-3
11-3
11-3
F1 Ferrari Oggi: Charles Leclerc mette in guardia Max Verstappen; Lewis Hamilton possono dare del filo Ferrari

2 ore fa
L'AVVERTIMENTO di Leclerc a Verstappen che potrebbe cambiargli la vita Ferrari

Ieri 22:49
Hamilton riceve una spinta dopo l'aggressiva "Macarena" della Ferrari Ferrari

Ieri 22:38
Sarà un vantaggio per Antonelli? Russell vuole PIÙ VANTAGGI per la Mercedes Russell dopo la vittoria dell'Australia

Ieri 20:11
