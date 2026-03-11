Il "NUOVO" Hamilton è tornato ed è pronto più che mai con una previsione audace
Lewis Hamilton sembra rinato in questo inizio stagione di Formula 1. Nella prima gara dell'anno, il sette volte campione ha già intravisto la possibilità di salire sul podio, e la redazione di GPFans Raceteam analizza le nuove opportunità per il pilota britannico.
Hamilton ha vissuto una domenica eccezionale al circuito di Albert Park. Partito dalla settima posizione, è riuscito a salire fino al quarto posto, arrivando perfino a contendersi il terzo in un momento decisivo della gara.
"Ho vissuto la gara con grande soddisfazione e la vettura risponde in maniera eccellente. Ho assistito a duelli davvero emozionanti in pista e, finora, tutto procede alla grande", ha commentato il pilota, sottolineando di aver cominciato l'anno come un uomo nuovo e lasciatosi alle spalle il vecchio Hamilton del 2025.
Hamilton è tornato
L'atmosfera attorno al campione è estremamente positiva. Il conduttore di GPFans, Sebastiaan Kissing, ha espresso il suo entusiasmo dopo il notevole rendimento di Hamilton e si interroga sulle prospettive legate alla potente Ferrari: "Forse non è ancora sul podio, ma è evidente che è tornato. Se avesse mantenuto quel ritmo costante, senza dubbio avrebbe conquistato un podio. Potremo vedere Hamilton sul podio quest'anno?"
Tra tre e cinque podi
L’esperto di Formula 1 e collaboratore di GPFans, Brian van Hinthum, è fiducioso in questa evoluzione: "Se Ferrari riuscirà a mantenere questo livello, potrà davvero mettere pressione su Red Bull. Quanto visto in Australia ha dimostrato che Red Bull, Ferrari e Mercedes possiedono una notevole forza. In una gara regolare, se Russell e Antonelli salgono sul podio, rimarrebbe una posizione che, in teoria, potrebbe andare a Verstappen e ai due piloti Ferrari, o addirittura a Hadjar. Ci attendono podi davvero promettenti."
Kissing conclude con una previsione: "Tra tre e cinque podi mi sembra una scommessa vincente. Non vedo l'ora di scoprire cosa riserverà Hamilton; un cambiamento così positivo è sempre fonte di grande entusiasmo."
