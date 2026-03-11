L'AVVERTIMENTO di Leclerc a Verstappen che potrebbe cambiargli la vita

Max Verstappen e Charles Leclerc hanno portato leggerezza e simpatia durante la sosta dei piloti in Australia. Il neosposato Leclerc ha colto l’occasione per scherzare sul suo recente matrimonio, scatenando uno scambio di battute divertenti con il campione in carica.

Mentre i piloti si preparavano alla gara, l’attenzione si è spostata momentaneamente dal rendimento in pista agli aspetti personali, in seguito alla celebrazione del matrimonio il 28 febbraio a Monaco con Alexandra Saint Mleux. Il 2 marzo, il pilota Ferrari ha condiviso i primi video ufficiali della festa, mostrando come la sua compagna abbia già adottato il cognome Leclerc.

Correlato: Il rivale di Lewis Hamilton rivela la sua preoccupazione

Leclerc esercita pressione

L'articolo continua sotto il video

Verstappen non ha lasciato passare le congratulazioni e ha risposto prontamente: “Adesso tocca a te!”, tra le risate. Di fronte al brusio circostante, il campione ha chiesto ulteriori chiarimenti, spingendo Leclerc a ribadire il suo messaggio con naturalezza. Pur divertendosi per la situazione, il tetracampeone mondiale ha ammesso di sentire l’aumentare della pressione in vista delle prossime sfide, dimostrando la sua consapevolezza sull’importanza di mantenere alta la competitività.

Vita familiare

Il tono scherzoso di Leclerc si intreccia con la situazione privata del pilota olandese. Verstappen e la sua compagna Kelly Piquet, infatti, hanno costruito una relazione solida e, ad aprile 2025, hanno accolto con gioia la loro primogenita, Lily. Pur non avendo ancora ufficializzato l’impegno, nelle prime settimane del 2025 Verstappen aveva lasciato intendere che il matrimonio sarebbe stato imminente, contribuendo così a creare un’atmosfera di leggerezza che ha animato la sosta dei piloti ad Albert Park.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato