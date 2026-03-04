SHOCK: crolla il mito del motore Ferrari
SHOCK: crolla il mito del motore Ferrari
La Ferrari ha brillato sul Circuito Internazionale del Bahrain il mese scorso con la sua nuova SF-26, che si è dimostrata affidabile e veloce, con Charles Leclerc che ha fatto segnare il giro più veloce durante le due settimane di test.
Le partenze in prova del sette volte campione del mondo Lewis Hamilton suggerivano che la Ferrari avesse sviluppato la migliore power unit per le partenze. Tuttavia, secondo i dati rivelati dall'account Formula Data Analysis, George Russell della Mercedes, uno dei favoriti per il campionato piloti, ha registrato il tempo di accelerazione da 0 a 200 km/h più veloce tra tutti i piloti.
Durante una delle sue prove libere, ha ottenuto questo tempo in 5,30 secondi, nonostante abbia descritto quelle partenze come "le peggiori della mia carriera in F1". Secondo i dati, Leclerc è arrivato secondo con un tempo di 5,42 secondi, mentre Hamilton è arrivato dodicesimo, completando l'accelerazione in 5,82 secondi.
Correlato: Ex pilota lancia un messaggio controverso contro la Ferrari
Quanto dura il contratto di Charles Leclerc con la Ferrari?
Ci sono molte voci sul futuro di Charles Leclerc in Ferrari, ma ricordiamoci quanto dura il suo contratto con la Scuderia.
Secondo le informazioni di RMC, il monegasco ha ancora diversi anni davanti a sé con la scuderia rossa, anche se non è esclusa una partenza anticipata: "Webber conferma indirettamente che la Ferrari è un'opzione, anche perché a Maranello devono affrontare un 2027 in cui Leclerc potrebbe andarsene, nonostante un contratto in scadenza nel 2029, ma devono fare i conti con l'addio di Lewis Hamilton per il quale il 2026 rappresenta il punto di non ritorno.
"Se vince, avrà compiuto la sua missione. Se perde, sarebbe il momento di lasciare tutto per sempre. Ed è per questo che l'opzione Carlos Sainz rimane sul tavolo a Maranello, e questo spiega perché lo spagnolo non abbia mai detto nulla contro la Ferrari, pur non nascondendo le sue lamentele private su alcune voci circolate tempo fa", hanno riferito.
Resta da vedere nella stagione 2026 se la Scuderia potrà finalmente dare al monegasco una vettura da titolo iridato.
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Latest News
Hamilton cade in una GRANDE DISTRAZIONE prima del GP d'Australia
- 50 minuti fa
SHOCK: crolla il mito del motore Ferrari
- 3 ore fa
Il MIRACOLO che può far rivivere il NEMICO di Lewis Hamilton
- Oggi 08:00
Ferrari Oggi: Vasseur mostra un grande potenziale; Ex pilota lancia un messaggio controverso
- Oggi 00:57
Antonelli Oggi: Sainz e Verstappen danno la loro opinione; Alpine, il segreto della Mercedes
- Oggi 00:54
Alpine, il PIANO SEGRETO di Mercedes per il 2026
- Ieri 22:46
Molto letto
Mercedes va in ALLERTA per il suo motore
- 26 febbraio
Il GRANDE CAMBIAMENTO che dà ad Hamilton l'opportunità di lottare per l'ottavo titolo
- 13 febbraio
F1 Kimi Antonelli Oggi: La questione che preoccupa riguardo alla Mercedes; Red Bull risponde ai commenti
- 27 febbraio
Tutto quello che è successo nei test di F1 del 2026: tempos, incidenti e tutto quello che c'è da sapere
- 21 febbraio
Lewis Hamilton sorride: la STORIA del fallimento di Fernando Alonso nei test di F1 del 2026
- 21 febbraio
Fernando Alonso, rivale di Lewis Hamilton, viene ridicolizzato per il suo disastro
- 21 febbraio