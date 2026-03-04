SHOCK: crolla il mito del motore Ferrari

La Ferrari ha brillato sul Circuito Internazionale del Bahrain il mese scorso con la sua nuova SF-26, che si è dimostrata affidabile e veloce, con Charles Leclerc che ha fatto segnare il giro più veloce durante le due settimane di test.

Le partenze in prova del sette volte campione del mondo Lewis Hamilton suggerivano che la Ferrari avesse sviluppato la migliore power unit per le partenze. Tuttavia, secondo i dati rivelati dall'account Formula Data Analysis, George Russell della Mercedes, uno dei favoriti per il campionato piloti, ha registrato il tempo di accelerazione da 0 a 200 km/h più veloce tra tutti i piloti.

Durante una delle sue prove libere, ha ottenuto questo tempo in 5,30 secondi, nonostante abbia descritto quelle partenze come "le peggiori della mia carriera in F1". Secondo i dati, Leclerc è arrivato secondo con un tempo di 5,42 secondi, mentre Hamilton è arrivato dodicesimo, completando l'accelerazione in 5,82 secondi.

Correlato: Ex pilota lancia un messaggio controverso contro la Ferrari

Quanto dura il contratto di Charles Leclerc con la Ferrari?

Ci sono molte voci sul futuro di Charles Leclerc in Ferrari, ma ricordiamoci quanto dura il suo contratto con la Scuderia.

Secondo le informazioni di RMC, il monegasco ha ancora diversi anni davanti a sé con la scuderia rossa, anche se non è esclusa una partenza anticipata: "Webber conferma indirettamente che la Ferrari è un'opzione, anche perché a Maranello devono affrontare un 2027 in cui Leclerc potrebbe andarsene, nonostante un contratto in scadenza nel 2029, ma devono fare i conti con l'addio di Lewis Hamilton per il quale il 2026 rappresenta il punto di non ritorno.

"Se vince, avrà compiuto la sua missione. Se perde, sarebbe il momento di lasciare tutto per sempre. Ed è per questo che l'opzione Carlos Sainz rimane sul tavolo a Maranello, e questo spiega perché lo spagnolo non abbia mai detto nulla contro la Ferrari, pur non nascondendo le sue lamentele private su alcune voci circolate tempo fa", hanno riferito.

Resta da vedere nella stagione 2026 se la Scuderia potrà finalmente dare al monegasco una vettura da titolo iridato.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato