Ex pilota lancia un messaggio controverso contro la Ferrari

Un ex pilota di Formula 1 ha rilasciato un messaggio che potrebbe suscitare polemiche tra i tifosi della Ferrari.

In un’intervista esclusiva a BetBrothers, Juan Pablo Montoya ha commentato la situazione di la Scuderia.

"La Cadillac dovrà affrontare delle difficoltà per il primo anno o più, ma può imparare dai propri errori. Credo che il loro cambio sia Ferrari, ma hanno le loro sospensioni. È positivo che non dipendano da altri costruttori, ma questo renderà le cose più difficili per loro."

Quale motore utilizzerà ogni team di F1 nel 2026?

L'apice del motorsport è una competizione tra piloti, ma anche tra ingegneria, tecnologia e sviluppo industriale spinti al limite con il supporto di milioni di dollari.

Tuttavia, ci sono alcune differenze importanti tra i team, dovute alla loro struttura, alle aziende che li sostengono o alla loro esperienza in altre categorie del motorsport.

Pertanto, team più piccoli come Cadillac con Ferrari, Haas o Williams con Mercedes, si affidano ad altri team per condividere motori, cambi e altri componenti, nel rispetto delle rigide linee guida della FIA.

GPFans presenta l'elenco con le informazioni sui motori che saranno utilizzati dalle monoposto in griglia per il 2026 Formula 1 World Championship.

Chi produce i motori per ogni team di Formula 1 nel 2026? Costruttore di motori Team Mercedes Mercedes, McLaren, Williams, Alpine Ferrari Ferrari, Haas, Cadillac RBPT Ford Red Bull, Racing Bulls Honda Aston Martin Audi Audi

