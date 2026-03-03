Ex pilota lancia un messaggio controverso contro la Ferrari
Ex pilota lancia un messaggio controverso contro la Ferrari
Un ex pilota di Formula 1 ha rilasciato un messaggio che potrebbe suscitare polemiche tra i tifosi della Ferrari.
In un’intervista esclusiva a BetBrothers, Juan Pablo Montoya ha commentato la situazione di la Scuderia.
"La Cadillac dovrà affrontare delle difficoltà per il primo anno o più, ma può imparare dai propri errori. Credo che il loro cambio sia Ferrari, ma hanno le loro sospensioni. È positivo che non dipendano da altri costruttori, ma questo renderà le cose più difficili per loro."
Correlato: Hamilton ammette di avere problemi di salute mentale in Ferrari
Quale motore utilizzerà ogni team di F1 nel 2026?
L'apice del motorsport è una competizione tra piloti, ma anche tra ingegneria, tecnologia e sviluppo industriale spinti al limite con il supporto di milioni di dollari.
Tuttavia, ci sono alcune differenze importanti tra i team, dovute alla loro struttura, alle aziende che li sostengono o alla loro esperienza in altre categorie del motorsport.
Pertanto, team più piccoli come Cadillac con Ferrari, Haas o Williams con Mercedes, si affidano ad altri team per condividere motori, cambi e altri componenti, nel rispetto delle rigide linee guida della FIA.
GPFans presenta l'elenco con le informazioni sui motori che saranno utilizzati dalle monoposto in griglia per il 2026 Formula 1 World Championship.
|Costruttore di motori
|Team
|Mercedes
|Mercedes, McLaren, Williams, Alpine
|Ferrari
|Ferrari, Haas, Cadillac
|RBPT Ford
|Red Bull, Racing Bulls
|Honda
|Aston Martin
|Audi
|Audi
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Latest News
Ferrari Oggi: Vasseur mostra un grande potenziale; Ex pilota lancia un messaggio controverso
- 1 ora fa
Antonelli Oggi: Sainz e Verstappen danno la loro opinione; Alpine, il segreto della Mercedes
- 1 ora fa
Alpine, il PIANO SEGRETO di Mercedes per il 2026
- 3 ore fa
F1 Lewis Hamilton Oggi: Leggenda svela perché sarà veloce con la Ferrari; Finalmente puoi acquistare la divisa
- Ieri 22:00
Ex pilota lancia un messaggio controverso contro la Ferrari
- Ieri 21:46
Sainz è d'accordo con la Mercedes su Verstappen!
- Ieri 16:21
Molto letto
Mercedes va in ALLERTA per il suo motore
- 26 febbraio
Il GRANDE CAMBIAMENTO che dà ad Hamilton l'opportunità di lottare per l'ottavo titolo
- 13 febbraio
F1 Kimi Antonelli Oggi: La questione che preoccupa riguardo alla Mercedes; Red Bull risponde ai commenti
- 27 febbraio
Tutto quello che è successo nei test di F1 del 2026: tempos, incidenti e tutto quello che c'è da sapere
- 21 febbraio
Lewis Hamilton sorride: la STORIA del fallimento di Fernando Alonso nei test di F1 del 2026
- 21 febbraio
Fernando Alonso, rivale di Lewis Hamilton, viene ridicolizzato per il suo disastro
- 21 febbraio