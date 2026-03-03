Hamilton ammette di avere problemi di salute mentale in Ferrari
Lewis Hamilton ha ammesso apertamente che l’ultimo anno è stato per lui una prova mentale intensa.
Il sette volte campione del mondo ha vissuto la sua stagione peggiore in Formula 1 nel suo debutto con la Ferrari, senza riuscire a salire sul podio nemmeno una volta. Oggi, da Stevenage, guarda al futuro con determinazione, sebbene le ombre di un 2025 travagliato siano ancora evidenti.
Il passaggio dalla Mercedes alla Scuderia non ha funzionato come previsto: Hamilton è stato superato in classifica dal suo compagno Charles Leclerc e ha sempre avvertito la mancanza di un vero contatto con la sua vettura. Questa crisi sportiva ha pesantemente influenzato anche il suo benessere personale, come confessa il pilota; tuttavia, la pausa invernale gli ha permesso di ripartire e concentrarsi sui preparativi per il nuovo campionato con rinnovata energia.
Hamilton sul suo crollo emotivo
In un commovente intervento, Hamilton ricorda il periodo in cui aveva perso di vista se stesso e le proprie capacità di pilota. "Avevo dimenticato chi ero", ha dichiarato, richiamando quanto riportato da AD.nl. Il sostegno incondizionato dei suoi tifosi gli ha permesso di superare quella fase difficile; oggi si definisce "rinato" e promette che quella mentalità negativa non tornerà a influenzare la sua carriera.
Vasseur riconosce di aver sottovalutato la situazione
Non solo Hamilton, ma anche il team principal della Ferrari, Frédéric Vasseur, riflette criticamente sul primo anno di collaborazione. Vasseur ammette di aver sottovalutato la sfida rappresentata dall’arrivo del britannico, errore che ha contribuito ai risultati deludenti ottenuti. Adesso, l’atmosfera in Scuderia è cambiata radicalmente: il direttore osserva in Hamilton un pilota più motivato e un’integrazione che finalmente corrisponde alle aspettative.
Test invernali positivi a Bahrein
I recenti test invernali a Bahrein sembrano confermare la buona forma della Ferrari. Pur essendo Charles Leclerc ad aver realizzato il giro più veloce della settimana, anche Hamilton ha dimostrato tempi competitivi con i pneumatici C3. Nonostante l’imprevisto distacco del suo manager, Marc Hynes, subito prima dell’inizio della stagione, il pilota britannico mostra ora una serenità che in passato gli era mancata. Con una vettura affidabile e una mentalità vincente, Hamilton è pronto a lottare ancora per il suo ottavo titolo mondiale.
