Kimi Antonelli, Mercedes, Bahrain, 2026

F1 Kimi Antonelli Oggi: Mercedes ingaggerà finalmente Verstappen; è in difficoltà? Non è stato affatto facile

F1 Kimi Antonelli Oggi: Mercedes ingaggerà finalmente Verstappen; è in difficoltà? Non è stato affatto facile

Alessandro Lombardo
Kimi Antonelli, Mercedes, Bahrain, 2026

GPFans ti porta le notizie più interessanti su Kimi Antonelli di Lunedi 2° Marzo 2026 in Formula 1.

Andrea Kimi Antonelli F1: come la Mercedes ingaggerà finalmente Max Verstappen. LEGGI DI PIÙ

Andrea Antonelli, F1: La Mercedes è in difficoltà? "Non è stato affatto facile." LEGGI DI PIÙ

Andrea Kimi Antonelli F1 2026: Cos'è l'Energy Recovery System e come influisce sulla Mercedes?. LEGGI DI PIÙ

Andrea Kimi Antonelli F1: Netflix trasmetterà per la prima volta una gara di F1 in diretta nel 2026. LEGGI DI PIÙ

Andrea Antonelli, F1: la Red Bull risponde ai commenti di Toto Wolff. LEGGI DI PIÙ

