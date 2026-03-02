Russell o Antonelli se ne andranno? Ecco come la Mercedes riuscirà finalmente ad accaparrarsi Verstappen.
Russell o Antonelli se ne andranno? Ecco come la Mercedes riuscirà finalmente ad accaparrarsi Verstappen.
Mercedes è finalmente riuscita ad aggiungere alla sua famiglia il quattro volte campione del mondo di Formula 1, Max Verstappen.
Il pilota di punta della Red Bull si prepara per la stagione 2026 con il team di Milton Keynes, in un periodo di grandi trasformazioni per i ribelli, che ora producono i propri motori in collaborazione con Ford.
Tuttavia, il futuro di Verstappen in Red Bull non è sempre stato scontato: nelle ultime due stagioni, Toto Wolff, il capo della Mercedes, ha mostrato un forte interesse per il talentuoso olandese. Lo scorso estate il pilota ha messo fine ai rumors, confermando la sua permanenza con la Red Bull fino al 2026 e impegnandosi con un contratto valido fino al termine della stagione 2028. Nel frattempo, Mercedes ha intrapreso una nuova strada nel mondo delle corse GT.
La scuderia GT3, precedentemente nota come Verstappen.com Racing, ha siglato un accordo per impiegare una Mercedes-AMG GT3 Evo, lasciandosi alle spalle l'Aston Martin dell'anno precedente. Il team verrà da ora in poi chiamato semplicemente Verstappen Racing e il Gruppo Mercedes-Benz lo riconoscerà ufficialmente come "performance team", un titolo riservato alle scuderie di eccellenza nel circuito GT3. Con questa trasformazione, nel 2026 la squadra si presenterà ufficialmente come Mercedes-AMG Team Verstappen Racing.
Correlato: Il rivale di Lewis Hamilton rivela la sua preoccupazione
Verstappen Racing si afferma nel mondo del GT
L'anno scorso il team ha partecipato al GT World Challenge Europe, conquistando il titolo nella categoria Gold Cup con la griglia formata da Thierry Vermeulen, Harry King e Chris Lulham. Con l'introduzione della nuova vettura Mercedes nel 2026, la scuderia gareggerà nella classe Pro del GT World Challenge Europe, un traguardo su cui Verstappen e il suo staff hanno puntato tutto. Lulham, caro amico del campione ed ex pilota di simulatori, continuerà in categoria superiore insieme a Dani Juncadella, pilota per Aston Martin già protagonista di notevoli successi a bordo della Mercedes-AMG GT3, e Jules Gounon, ritenuto uno dei migliori piloti del GT3 di sempre.
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Latest News
Antonelli svela la REALTÀ della Mercedes in vista del debutto stagionale
- 33 minuti fa
Hamilton sorprende con NUOVI video per F1 2026
- 41 minuti fa
Hamilton è sbalordito dai fischi rivolti a Christian Horner
- 2 ore fa
Russell o Antonelli se ne andranno? Ecco come la Mercedes riuscirà finalmente ad accaparrarsi Verstappen.
- 2 ore fa
TUTTE le foto del giorno più importante della vita di Leclerc
- 2 ore fa
La guerra cancellerebbe la F1!
- 3 ore fa
Molto letto
Mercedes va in ALLERTA per il suo motore
- 26 febbraio
Il GRANDE CAMBIAMENTO che dà ad Hamilton l'opportunità di lottare per l'ottavo titolo
- 13 febbraio
F1 Kimi Antonelli Oggi: La questione che preoccupa riguardo alla Mercedes; Red Bull risponde ai commenti
- 27 febbraio
Tutto quello che è successo nei test di F1 del 2026: tempos, incidenti e tutto quello che c'è da sapere
- 21 febbraio
Antonelli coinvolto in un grave incidente a San Marino!
- 10 febbraio
L'asso nella manica di Hamilton! La Ferrari svela un brillante aggiornamento per sorprendere i rivali
- 10 febbraio