Russell o Antonelli se ne andranno? Ecco come la Mercedes riuscirà finalmente ad accaparrarsi Verstappen.

Mercedes è finalmente riuscita ad aggiungere alla sua famiglia il quattro volte campione del mondo di Formula 1, Max Verstappen.

Il pilota di punta della Red Bull si prepara per la stagione 2026 con il team di Milton Keynes, in un periodo di grandi trasformazioni per i ribelli, che ora producono i propri motori in collaborazione con Ford.

Tuttavia, il futuro di Verstappen in Red Bull non è sempre stato scontato: nelle ultime due stagioni, Toto Wolff, il capo della Mercedes, ha mostrato un forte interesse per il talentuoso olandese. Lo scorso estate il pilota ha messo fine ai rumors, confermando la sua permanenza con la Red Bull fino al 2026 e impegnandosi con un contratto valido fino al termine della stagione 2028. Nel frattempo, Mercedes ha intrapreso una nuova strada nel mondo delle corse GT.

La scuderia GT3, precedentemente nota come Verstappen.com Racing, ha siglato un accordo per impiegare una Mercedes-AMG GT3 Evo, lasciandosi alle spalle l'Aston Martin dell'anno precedente. Il team verrà da ora in poi chiamato semplicemente Verstappen Racing e il Gruppo Mercedes-Benz lo riconoscerà ufficialmente come "performance team", un titolo riservato alle scuderie di eccellenza nel circuito GT3. Con questa trasformazione, nel 2026 la squadra si presenterà ufficialmente come Mercedes-AMG Team Verstappen Racing.

Verstappen Racing si afferma nel mondo del GT

L'anno scorso il team ha partecipato al GT World Challenge Europe, conquistando il titolo nella categoria Gold Cup con la griglia formata da Thierry Vermeulen, Harry King e Chris Lulham. Con l'introduzione della nuova vettura Mercedes nel 2026, la scuderia gareggerà nella classe Pro del GT World Challenge Europe, un traguardo su cui Verstappen e il suo staff hanno puntato tutto. Lulham, caro amico del campione ed ex pilota di simulatori, continuerà in categoria superiore insieme a Dani Juncadella, pilota per Aston Martin già protagonista di notevoli successi a bordo della Mercedes-AMG GT3, e Jules Gounon, ritenuto uno dei migliori piloti del GT3 di sempre.

