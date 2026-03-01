"Effetto Antonelli"? Netflix trasmetterà per la prima volta una gara di F1 in diretta

Netflix ha annunciato che trasmetterà almeno una gara di F1 durante la stagione 2026, con il Gran Premio del Canada a fare da apertura.

La prossima stagione si preannuncia ricca di sorprese, poiché le significative modifiche alle regole hanno costretto le scuderie a ripensare completamente il design delle monoposto. Inoltre, gli appassionati potrebbero notare cambiamenti nella programmazione delle 24 gare mondiali, dato che Apple ha acquisito i diritti per trasmettere la F1 negli Stati Uniti.

Dopo aver superato l’offerta di ESPN lo scorso anno, Apple ha sottoscritto un contratto esclusivo di cinque anni, per un valore complessivo di circa 750 milioni di dollari, pari a circa 150 milioni all’anno.

Correlato: Il rivale di Lewis Hamilton rivela la sua preoccupazione

Il legame tra Netflix e Apple si rafforza mentre gli emittenti della F1 restano in allerta

Liberty Media, proprietaria della F1, continua a puntare sulla crescita dello sport nel mercato statunitense. Secondo un articolo di Tudum, la pubblicazione digitale di Netflix, la piattaforma trasmetterà in tandem la gara di Montreal di quest’anno, offrendo agli appassionati di "Drive to Survive" l’opportunità di seguire in diretta le rivalità che hanno appassionato il pubblico per anni. Parallelamente, Apple TV trasmetterà il Gran Premio del Canada 2026, includendo anche le gare sprint del weekend per gli spettatori americani. L’articolo sottolinea inoltre come, da quest’anno, Apple TV diventi l’unico emittente negli Stati Uniti per la Formula 1 e, nell’ambito della collaborazione, Netflix trasmetterà in diretta il Gran Premio del Canada dal 22 al 24 maggio, permettendo ai fan di vivere in tempo reale le sfide che si sono susseguite nel tempo.

Nonostante la concorrenza nel settore dello streaming, Netflix e Apple TV hanno deciso di unire le forze per avvicinare la F1 ai propri spettatori. Oltre alla diretta del Gran Premio del Canada, gli abbonati Apple TV potranno godere della popolare docuserie "Drive to Survive", in linea con il nuovo accordo entrato in vigore in tempo per l’ottava stagione, debuttata il 27 febbraio. Questa serie ha giocato un ruolo decisivo nell’incremento degli ascolti della F1 da quando Liberty Media, nel 2017, ha acquisito il 100% del Gruppo Formula 1, trasformando lo sport in una delle discipline più seguite a livello globale. La crescente domanda di contenuti legati al motorsport su piattaforme come Netflix e Apple rappresenta una sfida per gli emittenti tradizionali, in particolare per chi, come Sky Sports, dovrà continuare a lottare per trattenere il proprio pubblico.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato