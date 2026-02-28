CONFERMATO: Mercedes dietro Ferrari per F1 2026
La Ferrari ha ricevuto la conferma di aver acquisito un vantaggio sulla Mercedes per l'inizio della stagione 2026 di F1.
Il carburante giocherà un ruolo cruciale, e il carburante che utilizzerà il propulsore tedesco era in dubbio per l'inizio del 2026. GPBlog ha rivelato importanti novità per la Scuderia: "Tra una settimana è prevista la prima sessione di prove libere del Gran Premio d'Australia, ma il carburante Petronas che Mercedes, McLaren, Alpine e Williams utilizzeranno non è ancora omologato.
Tuttavia, questi team non sono affatto preoccupati, secondo GPBlog. Anzi, tutti e quattro i team di F1 coinvolti non sono interessati." Si tratta di un processo che coinvolge la FIA, il produttore del carburante e la società indipendente che esegue la verifica.
"Una volta completato, potranno condividere i risultati. La documentazione dovrebbe essere finalizzata prima del Gran Premio di Melbourne e il carburante dovrebbe essere approvato, secondo GPblog. In tal caso, i team con motore Mercedes, come previsto, potranno utilizzare il carburante Petronas", hanno riferito.
Quanto dura il contratto di Charles Leclerc con la Ferrari?
Ci sono molte voci sul futuro di Charles Leclerc in Ferrari, ma ricordiamoci quanto dura il suo contratto con la Scuderia.
Secondo le informazioni di RMC, il monegasco ha ancora diversi anni davanti a sé con la scuderia rossa, anche se non è esclusa una partenza anticipata: "Webber conferma indirettamente che la Ferrari è un'opzione, anche perché a Maranello devono affrontare un 2027 in cui Leclerc potrebbe andarsene, nonostante un contratto in scadenza nel 2029, ma devono fare i conti con l'addio di Lewis Hamilton per il quale il 2026 rappresenta il punto di non ritorno.
"Se vince, avrà compiuto la sua missione. Se perde, sarebbe il momento di lasciare tutto per sempre. Ed è per questo che l'opzione Carlos Sainz rimane sul tavolo a Maranello, e questo spiega perché lo spagnolo non abbia mai detto nulla contro la Ferrari, pur non nascondendo le sue lamentele private su alcune voci circolate tempo fa", hanno riferito.
Resta da vedere nella stagione 2026 se la Scuderia potrà finalmente dare al monegasco una vettura da titolo iridato.
