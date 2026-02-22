La Ferrari NON PUÒ CREDERE a ciò che pensa la Mercedes delle monoposto di F1 del 2026

La Ferrari non riesce a credere a ciò che pensa la Mercedes delle monoposto di Formula 1 del 2026.

George Russell ha contraddetto piloti come Lewis Hamilton, che ha criticato il nuovo regolamento di Formula 1 del 2026. Il pilota della Scuderia è stato uno di quelli che ha sottolineato come le nuove monoposto assomiglino molto a quelle della Formula E.

Questo è quanto affermato dal pilota Mercedes in dichiarazioni pubblicate da RacingNews365: "So che c'era molta tensione dopo Barcellona e il primo test in Bahrain, il che è stato probabilmente un po' prematuro. Penso che, in generale, le persone siano un po' più felici questa settimana.

"Ogni primo giorno di un nuovo regolamento, si affrontano sfide inaspettate e il ritmo dei miglioramenti è molto sostenuto in quei primi giorni. Credo che questo test sia stato molto più fluido per tutti.

"Se si guardano i tempi sul giro e alcune delle prove, le auto non sono nemmeno a un milione di chilometri di distanza dai tempi sul giro che vedevamo 12 mesi fa, e quello era il quarto anno di una serie di regolamenti", ha osservato.

Quanto dura il contratto di Charles Leclerc con la Ferrari?

Ci sono molte voci sul futuro di Charles Leclerc in Ferrari, ma ricordiamoci quanto dura il suo contratto con la Scuderia.

Secondo le informazioni di RMC, il monegasco ha ancora diversi anni davanti a sé con la scuderia rossa, anche se non è esclusa una partenza anticipata: "Webber conferma indirettamente che la Ferrari è un'opzione, anche perché a Maranello devono affrontare un 2027 in cui Leclerc potrebbe andarsene, nonostante un contratto in scadenza nel 2029, ma devono fare i conti con l'addio di Lewis Hamilton per il quale il 2026 rappresenta il punto di non ritorno.

"Se vince, avrà compiuto la sua missione. Se perde, sarebbe il momento di lasciare tutto per sempre. Ed è per questo che l'opzione Carlos Sainz rimane sul tavolo a Maranello, e questo spiega perché lo spagnolo non abbia mai detto nulla contro la Ferrari, pur non nascondendo le sue lamentele private su alcune voci circolate tempo fa", hanno riferito.

Resta da vedere nella stagione 2026 se la Scuderia potrà finalmente dare al monegasco una vettura da titolo iridato.

