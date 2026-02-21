Addio vantaggio Mercedes? La FIA conferma il piano di sostituzione dei motori

La FIA ha confermato un piano per modificare i motori per la F1 nel 2026, il che potrebbe influire sul vantaggio di Kimi Antonelli con il motore Mercedes.

I team di Formula 1 sono stati invitati dalla FIA a utilizzare una potenza elettrica ridotta durante gli ultimi giorni di test in Bahrain. Questo per valutare un piano alternativo che mira ad affrontare le principali criticità dei motori per il 2026.

Le preoccupazioni si concentrano sulle tecnologie necessarie per ricaricare la batteria e sulla fattibilità di utilizzare la piena potenza, soprattutto in qualifica. Durante i test di Barcellona e del Bahrain, sono stati apportati miglioramenti significativi all'ottimizzazione del motore. Tuttavia, i piloti continuano a lamentarsi dei compromessi necessari per massimizzare la carica e la scarica durante ogni giro.

I team stanno utilizzando cambi di marcia aggressivi e il noto "super clipping", che prevede l'interruzione dell'alimentazione elettrica in modo che l'MGU-K funga da generatore, mentre il pilota mantiene il gas al massimo per ricaricare la batteria. La FIA ha annunciato che, a seguito delle discussioni in seno alla Commissione F1, durante gli ultimi giorni di test in Bahrain saranno effettuate ispezioni tecniche e valutazioni della gestione energetica.

Secondo The Race, ai team sarà consentito utilizzare una potenza ridotta dell'MGU-K. La questione è se sia preferibile avere una potenza di picco inferiore, ma più costante, in condizioni di gara. Nel paddock si stanno discutendo riduzioni da 350 kW a 300 kW o addirittura 200 kW, nella speranza di ottenere un'alimentazione elettrica più stabile.

Oltre alla riduzione della potenza di picco, sono state proposte altre iniziative per migliorare il recupero dell'energia elettrica. McLaren avrebbe suggerito di aumentare la quantità di energia che la batteria può recuperare utilizzando una "super clip". Attualmente, i regolamenti impediscono all'MGU-K, che funge da generatore, di recuperare più di 250 kW per evitare bruschi cali di velocità della vettura.

Secondo McLaren, consentire l'utilizzo dell'intera capacità di 350 kW potrebbe eliminare la necessità di tecniche come il "lift and coast". Poiché i benefici esatti di queste modifiche sono ancora sconosciuti, gli stakeholder della Formula 1 preferiscono aspettare e vedere come si svilupperanno i diversi Gran Premi prima di implementare qualsiasi modifica alle regole.

Perché Kimi Antonelli è considerato il 'Nuovo Max Verstappen'?

Nato nel 2006, Kimi Antonelli è cresciuto in un ambiente di pura passione per il motorsport. Suo padre, Marco, era un pilota ed è proprietario del team AKM Motorsport, che compete nel Campionato Italiano di F4.

Antonelli ha iniziato la sua carriera a soli sette anni nei kart, mostrando fin da subito un talento straordinario. Due anni dopo, ha vinto la Grand Final Internazionale EasyKart, confermando il suo potenziale. Nel 2018 ha affinato le sue abilità nella serie WSK, vincendo la finale della WSK Champions Cup 60 Mini e la finale internazionale della ROK Cup.

L'anno successivo ha dominato la WSK Super Master Series e la Euro Series, arrivando persino quinto al suo debutto nel Campionato Mondiale FIA. Risultati che non sono passati inosservati agli occhi di Toto Wolff, che lo ha immediatamente inserito nella Mercedes Junior Academy.

Nel 2021 ha fatto il salto alle monoposto, competendo nei campionati di F4 in Italia e negli Emirati Arabi Uniti. Sebbene il suo debutto in Italia lo abbia visto ottenere alcuni podi, è stato negli Emirati che ha brillato davvero, conquistando due vittorie e terminando terzo in classifica generale.

L'anno successivo è tornato nel campionato italiano di F4, questa volta da protagonista assoluto. Ha dominato la stagione, conquistando il titolo con ben 13 vittorie e pole position in quasi tutte le gare. Ha replicato il suo successo anche nella serie ADAC F4, vincendo il titolo con 9 vittorie e 12 podi.

Tutti questi successi lo hanno proiettato direttamente sulla griglia di partenza della Formula 1, dove correrà fianco a fianco con Max Verstappen, Lewis Hamilton, Fernando Alonso e gli altri grandi della categoria. Perfino Hamilton ha speso parole di grande stima per il giovane italiano, e anche Fernando Alonso ha commentato il suo arrivo in F1.

