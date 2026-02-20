URGENTE: Mercedes e i suoi partner stanno affrontando una CRISI IMPORTANTE

Diversi team di F1 potrebbero riscontrare significative limitazioni prestazionali durante il Gran Premio d'Australia, che apre la stagione, poiché alcune fonti indicano che non tutti i fornitori di carburante hanno ricevuto l'omologazione. Questa situazione potrebbe influire sulle prestazioni durante la gara inaugurale.

Il 2026 porterà cambiamenti radicali al regolamento delle power unit, poiché le nuove unità presenteranno una ripartizione pressoché equa tra alimentazione elettrica e motore a combustione interna (ICE).

Quest'anno, il motore a combustione interna funzionerà con carburanti sostenibili al 100%, contribuendo all'obiettivo della F1 di raggiungere la neutralità carbonica entro il 2030. Questi "carburanti sostenibili avanzati", già testati in F2 e F3 nel corso del 2025, sono prodotti da fonti come la cattura del carbonio, i rifiuti urbani e la biomassa non alimentare, il tutto al fine di soddisfare normative più severe.

Durante i test pre-stagionali a Barcellona e in Bahrein, i carburanti sostenibili non erano ancora completamente sviluppati, quindi tutti i team hanno dovuto utilizzare combustibili fossili durante quei nove giorni di funzionamento.

Un recente rapporto di AutoRacer.It ha rivelato che solo tre dei cinque fornitori di carburante per i produttori di power unit hanno ottenuto la certificazione di omologazione per la nuova stagione.

Secondo il rapporto, i fornitori Shell, BP ed ExxonMobil, che riforniscono Ferrari, Audi e Red Bull, hanno ottenuto l'omologazione per i loro carburanti sostenibili prima della scadenza del 1° marzo. Nel frattempo, Petronas, che fornisce i propulsori Mercedes, è in una corsa contro il tempo per ottenere la certificazione.

Il rapporto non specifica lo stato attuale dei preparativi di Aramco per i carburanti sostenibili entro il 2026, sebbene l'azienda saudita sia responsabile della fornitura dei propulsori Honda.

Ciò significa che la possibilità di utilizzare carburanti sostenibili al Gran Premio d'Australia non è ancora confermata per team come Mercedes, McLaren, Alpine, Williams e Aston Martin. Se questi team non otterranno la certificazione prima del 1° marzo, saranno costretti a utilizzare un carburante provvisorio, il che potrebbe comportare un deficit di prestazioni.

Quanto dura il contratto di Kimi Antonelli con la Mercedes?

Andrea "Kimi" Antonelli ha ottenuto un nuovo prolungamento del contratto con la Mercedes, nonostante le voci circolate dopo la sua prima stagione in Formula 1. Il team tedesco ha annunciato che il pilota italiano continuerà a correre con loro anche nel Campionato del Mondo 2026 e che il suo compagno di squadra rimarrà George Russell.

Ciò significa che, come minimo, Antonelli ha un contratto fino alla fine del 2026 e il suo rinnovo di un anno riafferma la fiducia che Toto Wolff e soci ripongono nel suo straordinario talento al volante.

Nonostante la sua continuità fosse a rischio a causa di una serie di brutti risultati nel 2025 e della possibilità di ingaggiare Max Verstappen, il team tedesco ha messo fine alle voci con questa nuova estensione del suo contratto.

