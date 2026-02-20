Mercedes spinge un altro team a VENDERE LA PROPRIA AUTO

Aston Martin ha riportato alla luce un pezzo unico della storia della Formula 1. L'Aston Martin Vantage, che ha svolto il ruolo di Safety Car ufficiale durante il controverso Gran Premio di Abu Dhabi del 2021, è ora in vendita.

Si tratta del modello identificato come "SC02", lo stesso che era in pista al culmine della battaglia mondiale tra Max Verstappen e Lewis Hamilton. Quando Aston Martin è tornata nell'élite nel 2021, il ritorno del costruttore britannico non si è limitato al semplice schieramento di due vetture sulla griglia di partenza. Il marchio è stato scelto come primo nuovo fornitore di Safety Car in oltre vent'anni.

La vettura è stata guidata da Bernd Mayländer, che vanta oltre due decenni di esperienza in questo ruolo. Questa generazione di Safety Car Vantage ha accompagnato le gare tra il 2021 e il 2023, percorrendo oltre 10.000 chilometri sui circuiti più impegnativi del mondo.

Questo particolare esemplare, la "SC02" con telaio N00045, è ora alla ricerca di un nuovo proprietario. Nel corso della sua carriera, ha partecipato a 20 Gran Premi e ha percorso 4.280 chilometri tra test e gare di Formula 1, Formula 2 e Formula 3. Secondo la descrizione, "questa vettura è stata al centro del controverso finale, quando Max Verstappen ha strappato la vittoria ad Abu Dhabi, strappando il campionato del mondo 2021 a Lewis Hamilton all'ultimo giro".

L'utilizzo di questo modello nelle fasi finali della gara sul circuito di Yas Marina ha reso quell'evento uno dei più chiacchierati del motorsport. Quando i semafori della "SC02" si sono spenti e Mayländer si è diretto ai box, a Verstappen mancava solo un giro per sorpassare il rivale.

I protagonisti ricordano ancora quel momento. In seguito, Mayländer ha spiegato che, dopo la gara, si è recato direttamente nell'area hospitality, si è tolto il casco e si è ritirato in curva per elaborare l'accaduto. Delle tre Safety Car prodotte, Aston Martin ne ha messe in vendita due esemplari a privati. La "SC03" è già stata venduta, lasciando la "SC02" come ultima opportunità per i collezionisti di aggiudicarsi questo esemplare unico.

La vettura porta le firme dei piloti Aston Martin Fernando Alonso e Lance Stroll e presenta notevoli modifiche tecniche rispetto al modello standard. Tra le migliorie figurano un sistema di raffreddamento GT4, 535 CV e interni dotati di schermi FIA e sedili avvolgenti con cinture di sicurezza a sei punti.

Per chi ha la fortuna di avere un portafoglio ben fornito, questa vettura storica ha un prezzo elevato. L'esemplare viene venduto nel Regno Unito tramite la concessionaria ufficiale Aston Martin di Leeds per circa sei tonnellate di sterline.

Sebbene le opinioni sull'esito della gara del 2021 continuino a generare dibattiti, il suo valore storico è innegabile. "Lasciamo ai tifosi il giudizio su cosa sia successo in quella gara, ma non c'è dubbio che questa Safety Car abbia fatto la storia in uno dei finali di stagione più memorabili", conclude l'inserzionista.

