F1 spiegata: cos'è il sandbagging e perché è legato alla Mercedes?

Mentre la Formula 1 continua a introdurci a nuovi termini come se fossimo studenti di un entusiasta insegnante di inglese, oggi spiegheremo il concetto che potreste sentire durante i test: sandbagging.

A differenza di termini come straight mode, overtake mode o boost button, il sandbagging non è un'esclusiva del regolamento 2026; fa parte del motorsport moderno da tempo. Recentemente, questo termine è stato menzionato in relazione alla Mercedes dopo che Max Verstappen ha accusato il team di usare "tattiche di distrazione" e di nascondere la propria vera potenza.

In breve, significa semplicemente che stanno usando il sandbagging. La potenza del motore Mercedes di Franco Colapinto è stata oggetto di discussione nella pre-stagione, poiché si dice che una manovra relativa al rapporto di compressione geometrico dei loro motori potrebbe dare loro un vantaggio fino a 0,3 secondi.

Ma questo è un altro dibattito; qui ci concentreremo sulla spiegazione del sandbagging. Durante i test, il sandbagging si riferisce alla pratica di un team o di un pilota di nascondere deliberatamente le proprie massime prestazioni. Riducendo intenzionalmente le capacità della vettura, inviano dati imprecisi alla concorrenza o preparano una sorpresa per l'apertura della stagione.

Esistono diversi modi per attuare questa tattica: dal caricare la vettura con più carburante del necessario o tarare il motore per ridurre la potenza, fino a limitare consapevolmente la velocità. Per i team, si tratta di bilanciare l'ottenimento di dati utili con la strategia di sorprendere i rivali.

L'ex ingegnere di Ferrari, Williams e Jordan Rob Smedley ha spiegato a F1 nel 2019: "Idealmente, si prepara la vettura con una quantità ragionevole di carburante – un massimo di 40 kg – si montano gomme leggermente morbide e si spinge la vettura abbastanza forte per vedere come si comporta e raccogliere dati. D'altra parte, è comune vedere i top team correre con 50 kg per tutta la sessione senza ridurre tale quantità. Questa pratica permette loro di ottenere quanti più dati possibili, mettendoli in una posizione di vantaggio quando arrivano in Australia."

Smedley ha aggiunto: "Onestamente, non credo che il sandbagging sia una pratica deliberata. Perché mai dovrebbe esserlo? Pensate alla Brawn nel 2009: arrivarono ai test e, credo, sorpresero persino loro stessi. Alla fine del primo giorno, era chiaro che avevano una macchina incredibile, capace non solo di vincere la prima gara, ma di dominare anche le successive finché i rivali non riuscirono a raggiungerli. Cosa sarebbe cambiato se avessero scelto di nascondere le loro vere prestazioni?"

Tuttavia, nel 2019 la Ferrari mostrò un buon passo nei test pre-stagionali, sebbene Charles Leclerc notasse le tattiche dei suoi rivali e sospettasse che stessero facendo sandbagging. Questa strategia si rivelò efficace, permettendo alla Mercedes di vincere 15 gare quell'anno.

Correlato: SCANDALO: Mercedes sminuita da uno dei suoi alleati

Perché Kimi Antonelli è considerato il 'Nuovo Max Verstappen'?

Nato nel 2006, Kimi Antonelli è cresciuto in un ambiente di pura passione per il motorsport. Suo padre, Marco, era un pilota ed è proprietario del team AKM Motorsport, che compete nel Campionato Italiano di F4.

Antonelli ha iniziato la sua carriera a soli sette anni nei kart, mostrando fin da subito un talento straordinario. Due anni dopo, ha vinto la Grand Final Internazionale EasyKart, confermando il suo potenziale. Nel 2018 ha affinato le sue abilità nella serie WSK, vincendo la finale della WSK Champions Cup 60 Mini e la finale internazionale della ROK Cup.

L'anno successivo ha dominato la WSK Super Master Series e la Euro Series, arrivando persino quinto al suo debutto nel Campionato Mondiale FIA. Risultati che non sono passati inosservati agli occhi di Toto Wolff, che lo ha immediatamente inserito nella Mercedes Junior Academy.

Nel 2021 ha fatto il salto alle monoposto, competendo nei campionati di F4 in Italia e negli Emirati Arabi Uniti. Sebbene il suo debutto in Italia lo abbia visto ottenere alcuni podi, è stato negli Emirati che ha brillato davvero, conquistando due vittorie e terminando terzo in classifica generale.

L'anno successivo è tornato nel campionato italiano di F4, questa volta da protagonista assoluto. Ha dominato la stagione, conquistando il titolo con ben 13 vittorie e pole position in quasi tutte le gare. Ha replicato il suo successo anche nella serie ADAC F4, vincendo il titolo con 9 vittorie e 12 podi.

Tutti questi successi lo hanno proiettato direttamente sulla griglia di partenza della Formula 1, dove correrà fianco a fianco con Max Verstappen, Lewis Hamilton, Fernando Alonso e gli altri grandi della categoria. Perfino Hamilton ha speso parole di grande stima per il giovane italiano, e anche Fernando Alonso ha commentato il suo arrivo in F1.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato