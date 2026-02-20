close global

Sainz crashes into Antonelli at COTA

Antonelli Notizie Oggi: cos'è il sandbagging; affrontando una CRISI IMPORTANTE

Antonelli Notizie Oggi: cos'è il sandbagging; affrontando una CRISI IMPORTANTE

Gianluca Cosentino
Sainz crashes into Antonelli at COTA

GPFans ti porta le notizie più interessanti su Kimi Antonelli di venerdì 20° Febbraio 2026 in Formula 1.

Kimi Antonelli Oggi: F1 spiegata: cos'è il sandbagging e perché è legato alla Mercedes? LEGGI DI PIÙ

Kimi Antonelli Oggi: Mercedes spinge un altro team a VENDERE LA PROPRIA AUTO. LEGGI DI PIÙ

Kimi Antonelli Oggi: URGENTE: Mercedes e i suoi partner stanno affrontando una CRISI IMPORTANTE. LEGGI DI PIÙ

Latest News

Ferrari Notizie Oggi: I momenti più folli dei test di F1; è MIGLIORE della McLaren
Ferrari

Ferrari Notizie Oggi: I momenti più folli dei test di F1; è MIGLIORE della McLaren

  • 1 ora fa
Antonelli Notizie Oggi: cos'è il sandbagging; affrontando una CRISI IMPORTANTE
Mercedes

Antonelli Notizie Oggi: cos'è il sandbagging; affrontando una CRISI IMPORTANTE

  • 2 ore fa
Hamilton Notizie Oggi: Chi ha più probabilità di ritirarsi; Perché ODIANO il nuovo motore
Ferrari

Hamilton Notizie Oggi: Chi ha più probabilità di ritirarsi; Perché ODIANO il nuovo motore

  • 3 ore fa
Controversia F1 2026: perché le partenze possono BOOST Ferrari?
Ferrari

Controversia F1 2026: perché le partenze possono BOOST Ferrari?

  • Ieri 20:00
URGENTE: Mercedes e i suoi partner stanno affrontando una CRISI IMPORTANTE
Mercedes

URGENTE: Mercedes e i suoi partner stanno affrontando una CRISI IMPORTANTE

  • Ieri 19:00
UFFICIALE: È confermato lo scambio tra Lewis Hamilton e Checo Pérez
Ferrari

UFFICIALE: È confermato lo scambio tra Lewis Hamilton e Checo Pérez

  • Ieri 18:00
Ecco come Hamilton ha BLOCCATO la carriera di Checo in F1

Ecco come Hamilton ha BLOCCATO la carriera di Checo in F1

  • 1 febbraio
 Kimi Antonelli sorride: CONFERMATA la PEGGIORE notizia possibile per la F1 2026

Kimi Antonelli sorride: CONFERMATA la PEGGIORE notizia possibile per la F1 2026

  • 4 febbraio
 Antonelli Notizie Oggi: Colpo alla Ferrari: hanno ricevuto la notizia migliore

Antonelli Notizie Oggi: Colpo alla Ferrari: hanno ricevuto la notizia migliore

  • 4 febbraio
 Il GRANDE CAMBIAMENTO che dà ad Hamilton l'opportunità di lottare per l'ottavo titolo

Il GRANDE CAMBIAMENTO che dà ad Hamilton l'opportunità di lottare per l'ottavo titolo

  • 13 febbraio
 La Ferrari annuncia l'aggiornamento della FIA sulla controversia sui motori di F1

La Ferrari annuncia l'aggiornamento della FIA sulla controversia sui motori di F1

  • 1 febbraio
 Ferrari Notizie Oggi: Lewis Hamilton, RAPINATO da Checo Pérez: Mette in allerta la Mercedes

Ferrari Notizie Oggi: Lewis Hamilton, RAPINATO da Checo Pérez: Mette in allerta la Mercedes

  • 4 febbraio

