La Ferrari è in pericolo? Il partner della Scuderia subisce una TERRIBILE perdita di dati

Sergio Pérez e Cadillac, partner della Ferrari, hanno subito una significativa fuga di notizie in vista dell'inizio della stagione 2026 di Formula 1.

Secondo Andrea Galante, giornalista di F1InGenerale, hanno ottenuto la prima occhiata completa al volante che Cadillac utilizzerà nella prossima stagione.

Questo è quanto riportato: "Uno sguardo esclusivo al volante e al cruscotto ufficiali di Cadillac". Hanno accompagnato il messaggio con un'immagine del modello di volante che Pérez utilizzerà.

Sebbene possa sembrare una fuga di notizie innocua, il fatto che questo tipo di immagini vengano pubblicate potrebbe offrire indizi sulle soluzioni innovative che Ferrari e i suoi partner stanno preparando per il 2026.

Quanto dura il contratto di Charles Leclerc con la Ferrari?

Ci sono molte voci sul futuro di Charles Leclerc in Ferrari, ma ricordiamoci quanto dura il suo contratto con la Scuderia.

Secondo le informazioni di RMC, il monegasco ha ancora diversi anni davanti a sé con la scuderia rossa, anche se non è esclusa una partenza anticipata: "Webber conferma indirettamente che la Ferrari è un'opzione, anche perché a Maranello devono affrontare un 2027 in cui Leclerc potrebbe andarsene, nonostante un contratto in scadenza nel 2029, ma devono fare i conti con l'addio di Lewis Hamilton per il quale il 2026 rappresenta il punto di non ritorno.

"Se vince, avrà compiuto la sua missione. Se perde, sarebbe il momento di lasciare tutto per sempre. Ed è per questo che l'opzione Carlos Sainz rimane sul tavolo a Maranello, e questo spiega perché lo spagnolo non abbia mai detto nulla contro la Ferrari, pur non nascondendo le sue lamentele private su alcune voci circolate tempo fa", hanno riferito.

Resta da vedere nella stagione 2026 se la Scuderia potrà finalmente dare al monegasco una vettura da titolo iridato.

