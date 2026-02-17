IL RIVALE della Ferrari subisce una GRAVE PERDITA!

Uno dei principali rivali della Ferrari per la stagione 2026 di Formula 1 ha annunciato una grave perdita.

La Red Bull ha subito un duro colpo poco prima dell'inizio della nuova stagione, poiché Craig Skinner, il suo direttore del design, ha lasciato il team di Milton Keynes dopo oltre vent'anni di servizio.

La partenza del britannico, chiave dei recenti successi del team, arriva in un momento critico, nel mezzo dei preparativi per il nuovo anno agonistico. Skinner è stato un pilastro del reparto tecnico della Red Bull. Per due decenni, si è affermato all'interno del team austriaco, diventando il principale progettista della RB19, la vettura che ha permesso loro di vincere quasi tutte le gare del 2023.

La Red Bull ha confermato ufficialmente la sua partenza attraverso diversi media, tra cui GPFans. La partenza di Skinner non è un evento isolato, ma piuttosto parte di una recente tendenza di ristrutturazione interna.

Nell'ultimo anno e mezzo, diverse figure di spicco hanno scelto di unirsi alla competizione: Adrian Newey è entrato in Aston Martin, Rob Marshall è passato alla McLaren e Jonathan Wheatley ha deciso di accettare una nuova sfida in Audi.

Inoltre, la dirigenza del team ha subito profondi cambiamenti. Nel luglio 2025, Laurent Mekies ha assunto il ruolo di CEO e team principal, in seguito all'addio di Christian Horner dopo vent'anni al timone. Anche il consulente Helmut Marko si è già ritirato, a sottolineare l'entità della trasformazione all'interno del team.

La tempistica dell'addio assume un significato ancora più significativo a causa delle importanti modifiche al regolamento che entreranno in vigore quest'anno. Per la prima volta, la Red Bull gareggerà con un proprio propulsore al fianco di Ford.

Sebbene i test invernali in Bahrain abbiano generato aspettative positive, l'assenza di Skinner aggiunge pressione al resto del team tecnico, guidato da Pierre Waché. Questa settimana, il team si sta preparando per la sua ultima sessione di test in Bahrain. Verstappen giocherà giovedì, mentre Isack Hadjar darà il via alla giornata per la squadra.

Quanti soldi ha guadagnato Charles Leclerc in Ferrari?

Charles Leclerc è in Formula 1 da 8 anni e dobbiamo dirvi quanto ha guadagnato dalla Ferrari in base al suo attuale contratto con la Scuderia di Maranello. href="https://www.gpfans.com/es/f1-noticias/1063451/charles-leclerc-ferrari-contrato-f1-2025/">nel tuo contratto con la Scuderia di Maranello.

Secondo una pubblicazione realizzata da EL CEO, mezzo di comunicazione specializzato in trattative, il corrispondente monegasco ha guadagnato 34.000.000 di dollari per il biennio 2024-2025 con la Scuderia.

Nel 2023, abbiamo guadagnato 19 milioni, nel 2021 e nel 2022 abbiamo percepito uno stipendio di 12 milioni di dollari. In totale, nella categoria più alta, ho guadagnato uno stipendio di 129 milioni.

Senza embargo, dobbiamo precisare che questo si riduce solo al tuo stipendio, senza menzionare bonus o pagamenti effettuati dai datori di lavoro individuali e di squadra. Ricordiamo che Charles ha debuttato in F1 con la Sauber nel 2018, ma nel 2019 si è unito al team di Maranello con la speranza di conquistare il campionato piloti.

